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巴爾的摩大橋坍塌事故擾亂供應鏈　港口煤炭出口將中斷6週

▲美國馬里蘭州大城巴爾的摩一座交通大橋事故崩塌，煤炭貿易公司執行長Ernie Thrasher表示，可能導致區域煤炭出口中斷長達六週。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國馬里蘭州大城巴爾的摩一座交通大橋事故崩塌，煤炭貿易公司執行長Ernie Thrasher表示，可能導致區域煤炭出口中斷長達六週。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳郁柔／台北報導

煤炭貿易公司 Xcoal Energy & Resources的執行長Ernie Thrasher周二（26日）表示，巴爾的摩重要大橋發生的坍塌事故，可能導致區域煤炭出口中斷長達六週，多達250萬噸的煤炭運輸恐怕將會受阻。

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外媒彭博資訊指出，美國去年煤炭出口量約有7400萬噸，巴爾的摩是全美煤炭的第二大出口港，這次的坍塌事故恐怕會擾亂剛開始從疫情影響中恢復的全球能源供應鏈。

Xcoal的Thrasher表示，巴爾的摩的煤炭運輸量因為占全球煤炭海運量不到2%，因此橋梁坍塌對全球價格影響不大。不過從巴爾的摩出口的煤炭當中，包括大量運往印度、用於發電的燃煤。他說，「從供應鏈的角度來看，這將造成一定的破壞或混亂」、「最重要的問題是，對印度的影響超出對全球的影響。」

不只是印度，巴爾的摩港對中國貨物的進出口也很重要。根據馬里蘭州的統計數據，2019年，巴爾的摩港處理了從中國進口的120萬噸的貨物，僅次於最大進口國巴西。同年，巴爾的摩港還處理了向中國出口的64萬噸貨物。

DBX的大宗商品分析報告也指出，巴爾的摩煤炭供應中斷對亞洲煤炭市場的影響大於歐洲市場。因為巴爾的摩港出口的煤炭是高硫煤炭，不適合歐洲電廠使用。

美國煤炭公司Consol Energy週二股價下跌5.4%，CSX跌0.4%。

美國馬里蘭州大城巴爾的摩（Baltimore）「Francis Scott Key Bridge」大橋，週二遭貨輪「大理號（Dali）」撞上橋墩，導致整座大橋斷裂崩塌，斷橋事故發生後，巴爾的摩港口已暫時關閉，現在還無法判斷何時能夠重啟。巴爾的摩港無法運作，可能會導致美國汽車運送受到影響，據州政府資料，該港支持1萬5330個直接就業人口與近14萬相關就業，對當地的經貿發展影響甚大。

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