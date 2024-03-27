巴爾的摩大橋坍塌事故擾亂供應鏈　港口煤炭出口將中斷6週

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Xcoal的Thrasher表示，巴爾的摩的煤炭運輸量因為占全球煤炭海運量不到2%，因此橋梁坍塌對全球價格影響不大。不過從巴爾的摩出口的煤炭當中，包括大量運往印度、用於發電的燃煤。他說，「從供應鏈的角度來看，這將造成一定的破壞或混亂」、「最重要的問題是，對印度的影響超出對全球的影響。」
不只是印度，巴爾的摩港對中國貨物的進出口也很重要。根據馬里蘭州的統計數據，2019年，巴爾的摩港處理了從中國進口的120萬噸的貨物，僅次於最大進口國巴西。同年，巴爾的摩港還處理了向中國出口的64萬噸貨物。
DBX的大宗商品分析報告也指出，巴爾的摩煤炭供應中斷對亞洲煤炭市場的影響大於歐洲市場。因為巴爾的摩港出口的煤炭是高硫煤炭，不適合歐洲電廠使用。
美國煤炭公司Consol Energy週二股價下跌5.4%，CSX跌0.4%。
美國馬里蘭州大城巴爾的摩（Baltimore）「Francis Scott Key Bridge」大橋，週二遭貨輪「大理號（Dali）」撞上橋墩，導致整座大橋斷裂崩塌，斷橋事故發生後，巴爾的摩港口已暫時關閉，現在還無法判斷何時能夠重啟。巴爾的摩港無法運作，可能會導致美國汽車運送受到影響，據州政府資料，該港支持1萬5330個直接就業人口與近14萬相關就業，對當地的經貿發展影響甚大。