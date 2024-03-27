台智光案批柯文哲財團勾結議會　鍾小平今開告：違法盜竊公文外洩

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鍾小平表示，柯文哲於111年12月23日決行，該但書實際上為財團勾結議會，搾取國家財產之惡行惡狀，必須公告於世，予以遏止。
鍾小平表示，柯文哲批示公文網路瘋傳，引發外界議論。該文雖屬「無機密性公文」，但然公務員掌握其公權力，必然要有限制及管控；違反者，必須接受嚴厲之處分。
他指出，前述公文外洩情事，依《公務員服務法》第5條第1項：「公務員有絕對保守政府機關（構）機密之義務，對於機密事件，無論是否主管事務，均不得洩漏；離職後，亦同。」此外，第5條第2項明文：「公務員未經機關（構）同意，不得以代表機關（構）名義或使用職稱，發表與其職務或服務機關（構）業務職掌有關之言論。」
鍾小平進一步表示，第21條朴文中規定：「公務員對於職務上所管理之行政資源，應負善良管理人責任，不得毀損、變換、私用或借給他人使用。」第23條：「公務員違反本法規定者，應按情節輕重，分別予以懲戒或懲處，其觸犯刑事法令者，並依各該法令處罰。」 公務員對於公文可否洩露？並不以「機密等級」為要件。
鍾小平指出，依《文書處理手冊》，一般保密事項規定如下：各機關員工對於本機關文書，除經允許公開者外，應保守機密，不得洩漏。文書處理不得隨意散置或出示他人；各級人員經辦案件，無論何時，不得以職務上之秘密作私人談話資料。提告乃藉由社會大眾與媒體宣導，作用於以正視聽重申之公務員必須加強保 密觀念，各級機關也藉由本次案例重視向單位人員重申該「一般保密」之規定，提高公務員形象。