高中就獲德國紅點獎！技職生高芯悅從小愛塗鴉、技優保送科大

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在廣告設計的領域中，高芯悅找到學習成就，高一第一次段考就拿到全班第2名，不僅課業成績亮眼，更在指導教師蘇綉婕帶領下，專心投入國內外各項廣告設計比賽。
為了厚實競賽實力，高芯悅放棄休閒娛樂、犧牲與家人朋友的相處時光，放學後、休假日，都在家中練習嘗試不同設計元素，提升創意與技巧。
高芯悅坦言，「自己很喜歡電玩遊戲，不惜花了1900元買了遊戲，本來想利用假日玩，但為了參加比賽，假日時間都在處理參展作品，根本都沒時間玩。」她也蒐集並分析歷屆國內外廣告設計比賽的得獎作品，吸收各式各樣的設計美感，同時不斷跟蘇綉婕討論，持續精進自己的作品。
技專總半指出，高芯悅從高一起到高三上學期5個學期時間，和指導教師蘇綉婕合作拿下國內廣告設計競賽19個獎項，包括國際知名的德國紅點設計獎品牌設計與識別類新銳獎、時報金犢獎的最佳新銳獎，以及全國高中職技藝競賽商業廣告類金手獎第1名。憑藉這些傑出表現，高芯悅以技優保送商設類全國第3名佳績，錄取國立雲林科技大學設計技優專班。
對於高芯悅囊括國內外各大設計獎項，蘇綉婕分析，德國紅點設計獎是國際最重要的設計大獎，時報金犢獎的評審來自業界專家，能夠在這些知名獎項獲得青睞，代表高芯悅能力已經獲得業界認可，「現在去職場面試都足以被錄取。」
對於面對升學選擇的學弟妹，高芯悅分享，關鍵是找到「興趣」所在，自己就讀技高後，從各項比賽學習到的實戰經驗，不僅奠定進入職場所需的專業能力，最重要的是養成按時完成每件任務的自律性和良好的做事態度，這些都是難能可貴的學習收穫和經驗。
景文高中校長江岳勳指出，高芯悅在技高找到對的位置與方向，加上原有的繪畫天分，找到屬於自己舞台，這證明只要給孩子興趣跟機會，一樣可在技職體系找到一片天。