教烘焙業聰明用電惹議！年省4萬攻略曝 代理董座：台電無惡意
4月電價將正式調漲，對於用電較兇的「烘焙業」衝擊不小。然而，經濟部製作的圖卡中，烘焙業者一個月只需花700度電，電價調漲後，一天只要多付2塊錢電費，引烘焙業者跳腳。烘焙業的生財工具「烤箱、冰箱、展示櫃」等，皆為吃電怪獸，業者粗估，每期帳單多個1萬元跑不掉，台電則坦言，經濟部的計算依據，是找「沒有烤箱等設備」的店家，如果加上這些設備每期帳單確實得多掏1萬元，曾文生也親上火線表示「台電沒有惡意！」
記者鄭妤安／台北報導
經濟部教烘焙業「聰明用電」，建議改採「時間電價」計費，如此一來，每個月能省下超過1.7萬元，省得比賺得多，遭民眾狠批「是要叫烘焙業半夜烤麵包？」對此，曾文生表示，新版時間電價已做調整，「尖峰用電」不見得在半夜，有兩段式、三段式離尖峰用電可供選擇，已要求台電各個營業區處，去輔導相關業者選擇適合自己的電費結構。
經濟部昨（27）日晚間於官方臉書秀出圖卡指出，烘焙業不必半夜烤麵包，也可以省錢。以台北知名麵包店每個月平均用電約4029度為例，在上午9時至傍晚5時烤麵包可省錢，若以「原累進電價」試算，每月需繳2萬721元，但若申請時間電價，每月只需繳1萬7285元，1年可省下4萬元左右的電費，漲電費還能省電。