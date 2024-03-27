食安疑雲釀1死3重症　檢警查扣寶林茶室監視器影像

遠百信義A13素食餐廳寶林茶室食安疑雲持續擴大，繼1名男顧客送醫不治後，北市衛生局也陸續接獲9例通報，其中2例仍住加護病房搶救中。台北地檢署指派民生專組檢察官陳昭蓉偵辦此案，今（27）日凌晨0時許，指揮信義警分局、市刑大，會同北市衛生局、衛福部食品藥物管理署局等單位，赴寶林茶室現場蒐證，已查扣監視器等相關證物，藉以保全證據，後續將進行相關調查，釐清有無涉及之不法情事。
社會組／綜合報導
根據目前北市衛生局資料彙整，截至昨晚共接獲9起通報，除了新北市通報的2例個案之外，也陸續接獲北醫、新光醫院、三軍總醫院共6例通報，其中2例裝葉克膜搶救中、1例肝衰竭陷昏迷住加護病房；另也接獲1999民眾陳情共3例，主要症狀多為噁心、嘔吐、倦怠，情況危急。
北市衛生局已依食品安全衛生管理法第41條，立即命業者暫停作業、停止供應餐點，食藥署也已啟動聯合調查，會同疾管署、衛生局與毒理專家赴現場了解食材可能導致中毒相關環節，並抽驗高麗菜、粿條、鴻喜菇等食材進行相關檢驗中。
台北市長蔣萬安今日也勒令位在北市的寶林茶室分店全數停業，並提醒民眾若過去幾天曾到信義區寶林茶室餐廳用餐者，請特別注意身體狀況，如發現有噁心、腹痛及腹瀉等症狀，請第一時間到醫院或診所就醫、通報。