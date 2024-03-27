影／iWIN下架二次元要文化部表態！立委憂小丸子不能跟爸爸洗澡

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立法院教育及文化委員會今天邀請文化部長史哲報告業務概況，多名立委關切iWIN爭議，要求史哲表態。
立委洪孟楷表示，兒少保護很重要，但創作者自由也應尊重，實體色情該抓就要抓，但二次元創作、臉畫得像小朋友，真的有犯法侵權嗎？iwin機關今天將再召開會議，相關會議是否有找文化部？文化部對此立場又是如何？
史哲回應，文化部都有參與相關會議，他也同意兒少要保護，但創作者自由也要被保障，認為可以做得防範措施都要納入實施，例如落實分級制度跟警語制度，但是否有非常明確的標準界線，目前還在討論中，文化部不排斥討論。
他也強調，自己說出希望落實分級跟警語制度，在某種程度上，就是在支持創作。
葛如鈞質詢時，先秀出一張小美人魚圖片，詢問她是誰、她幾歲、是人還是動物？史哲回應，是小美人魚，其餘問題沒想過。
葛如鈞說，所以這是一個非常模糊、難以定義的問題，並強調「我是阿宅，還是要再問一次這個問題」，從虛擬兒少圖畫爭議案件判斷標準草案來看，包括角色為兒少，且圖畫內容客觀上足以引起性慾或羞恥等等，請問部長認為這樣的判斷標準，真的足夠明確作為案件認定的參考依據嗎？
葛如鈞再舉例，動漫角色形形色色，很難認定，像神隱少女裡的白龍外表12歲，但實際上卻是一條河，年齡幾千歲；另外，衛福部保護司21日邀集相關代表召開會議，決議由地方主管機關認定內容的下架，未來剛剛那些動畫，可能在台北看得到、高雄看不到、台中只能看一半？這樣的方針是對的嗎？
史哲回應，兒少保護是大家要共同面對的課題，文化部不會迴避該課題，他認為界定標準可以討論，希望在討論過程中，能夠盡量撐起不妨礙創作的空間，另外，他也同意，地方自行判定應是目前在法制上的程序，但不該形成一國兩制。
葛如鈞說，他最後想提醒史哲，文化部作為漫畫產業的主管機關，有很多人關注文化部對該議題的立場跟態度，畢竟關乎整個產業的發展，希望文化部要替漫畫創作者發聲。
他認為，漫畫創作者的本意絕對不希望作品跟犯罪有所連結，期待文化部以維護創作自由為前提，和衛福部跨部會合作，針對虛擬兒少適用的兒少性剝削條例判斷標準，給產業一個明確的答覆，「千萬不要像網友所說，美少女戰士從此不能變身、小丸子不能跟爸爸洗澡的荒謬情形，發生在台灣」。