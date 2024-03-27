力拼微軟、Google？蘋果WWDC大會6/10登場 傳將揭示創新AI戰略
AI如今已是兵家必爭之地，微軟在AI技術上的領先，讓蘋果市值跌落龍頭寶座，而向來甚少提及裝置如何整合AI技術的蘋果，也讓外界相當關注蘋果在AI領域的相關動向。市場預期，蘋果將在今（2024）年的全球開發者大會（WWDC）上揭示最新AI戰略，並可能釋出iPhone與Google Gemini合作詳情。
記者魏妤庭／台北報導
蘋果在台灣時間27日宣布，第35屆的WWDC將在6/10到6/14間於線上舉行，除了展示iOS 18、iPadOS 18、tvOS 18、macOS 15、watchOS 11和visionOS 2等新版本作業系統外，市場預期，今年大會焦點將在AI戰略上，尤其是最近一次財報電話會議上，投資人無不關注，蘋果如何趕上微軟、Google等競爭對手在生成式AI技術方面的進展問題。
蘋果執行長提姆庫克則在財報會議中承諾，今年蘋果在AI領域將有突破性創新，並傳出與Google攜手合作，可望在WWDC大會中公開。而蘋果高級副總裁賈斯亞維克也在社群平台X寫下「Absolutely Incredible（絕對令人驚喜）」，藏頭暗示大寫「AI」訊息，而掀起一陣討論。
此外，傳出蘋果為了打造iPhone的AI系統，決定與Google Gemini合作，甚至也傳與Open AI、百度等洽談，但實際情況為何，就只能待WWDC大會上見真章了。