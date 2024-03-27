陳智菡指留台智光資料防身 簡舒培3點質疑轟柯文哲：「雙面鬼」

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但問題來了，已經離開台北市府的柯文哲團隊，手上為什麼還留有這些公文？面對取得公文的正當性，陳智菡也很大方回應：「如果不留著這些資料防身，難保不會被想要混淆視聽的小人暗算」，簡單來說，就是承認這些公文是柯市府團隊帶走的。
簡舒培說，陳智菡並非相關業務負責人，為何能經手公文？
陳智菡當時在北市府的職稱是「發言人」，並非相關業務負責人，為何能經手這些資料？柯文哲又有多少市政資料是陳智菡能上下其手的？非相關業務負責人卻經手這些公文，難道沒有違法疑慮嗎？
還是，只要獲得柯文哲的喜愛，陳智菡什麼都能經手、事事都能掌握？
簡舒培質疑，柯式公開透明？陳智菡出示的公文，是議員索資拿不到的；陳智菡雖然說，相關公文都是公開透明，但實際上，陳智菡出示的疑似台智光的報價資料，這也是議員索資也拿不到的，民眾黨議員只敢說自己「有調資料給民眾黨參考」。拿著議員索資拿不到的公文大聲嚷嚷，這算哪門子的公開透明？
簡舒培表示，陳智菡說「留著這些資料防身」，讓人好奇，柯文哲團隊在他卸任時到底拿走多少市府資料？卸任市長及機要攜出市府公文又是什麼SOP？如果柯文哲拿走任內所有公文，那其中是否涉及機密？如果只帶走某幾份文件，是否也自覺這些案子心虛？
簡舒培批評，柯文哲一面罵郝龍斌與台智光簽訂不合理的契約，但另一面8年市長任內，與台智光簽訂47個子約金額一年達5.6億，養大台智光，完全就是算了說一套做一套的「雙面鬼」！
簡舒培最後說，講白了，台智光就是藍白聯手，留給台北市民的爛攤子。套句柯文哲的話：垃圾不分藍白。