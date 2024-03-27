蔣萬安下令禁止提供台智光案資訊 民眾黨團轟市府蓋牌、迴避監督
台智光案讓民眾黨主席柯文哲與台北市長蔣萬安隔空交鋒，民眾黨立院黨團主任陳智菡更多次秀出前朝公文，民眾黨台北市議員也坦承有協助所資。但民眾黨台北市議會黨團今天表示，昨日起市府緊急下令禁止局處向議員提供任何有關台智光監視器案相關資訊，理由是案件正在偵查中，資料不得公開。民眾黨團認為，這種做法不僅妨礙了議員履行監督職責，這是對民意代表的蔑視，是市府向議會全面開戰，「我們不能接受市政府如此迴避議會監督的行為。」
記者邱新博／台北報導
民眾黨議會黨團表示，蔣萬安狹國民黨團人數優勢，以技術性的方式拒絕召開臨時會、拒絕赴議會進行專案報告，現在蔣市府更下令各局處拒絕提供問政所需的行政資料，這種行為令人質疑市政府的透明度和責任感。民眾黨團強調，索取的資料完全在公開資訊與行政相關的範疇內，根據「臺北市政府各機關提供臺北市議會及議員資料處理原則」的規定，市府無權拒絕議員索資，即使有敏感資訊也可以將部分資料塗黑遮蔽，不能全部拒絕提供，何況本黨議員的索資並未涉及任何檢調偵查不公開及個案內容。
自台智光案爆發以來，蔣市府與台智光之間的關係曖昧，市府從未要求台智光出面說明，蔣萬安的回應也異常消極，市府派發言人模糊焦點為蔣萬安卸責，有欲蓋彌彰之嫌，這與民選市長應有的責任感背道而馳。
民眾黨議會黨團表示，市政府必須在任何時候都保證資訊的公開和透明。議會監督是推動市政發展和負責任治理的關鍵，如果市府因政治理由就能蓋牌拒絕提供資料，那其他如保母案、食安風暴等案也可能遭到府方比照辦理，這嚴重影響市民權益，民眾黨團堅持蔣萬安必須立即公開相關資料。
民眾黨團呼籲市政府，尊重議會監督權，通過合作和對話來解決當前問題。市民應有權瞭解市政運作的所有細節，特別是那些涉及公共資源和公共利益的重要案件。只有實現透明和負責任的治理，才能恢復市民對政府的信任，促進社會整體福祉的進步。
民眾黨議會黨團要求市政府認真看待這一案件，採取必要措施回應市民的期望。將繼續密切關注案件的進展，並進行必要的監督與追蹤，確保問政過程的公正和透明。針對市府蓋牌行為，本黨團建請戴錫欽議長要出面協助，捍衛憲法賦予議員之監督權力。