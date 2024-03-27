蔣萬安下令不給議員台智光案資訊 柯文哲：政治失分開始潑糞
台北市台智光案引發前後任市長柯文哲、蔣萬安口水戰，有議員爆料，蔣萬安昨晚下令市府不給議員該案相關資訊。對此，柯文哲今（27）日表示，公開透明是一個文化，如果是我就直接面對；他分析，蔣萬安知道自己在政治上已經失分，就開始潑髒水，讓大家一樣爛，呼籲蔣萬安直接面對，乾脆公開柯市府任內所有會議跟公文，就很清楚。
記者邱新博／台北報導
柯文哲今天出席全民大劇團舞台劇《倒垃圾》記者會，在上台簡單表演後接受媒體聯訪。被問及台智光案，蔣萬安以偵查不公開為由，下令不讓議員調閱公文和資料，柯文哲表示，公開透明是個文化，「如果是我，就直接面對。」柯文哲說，他也知道這是政治上的戰略，因為蔣知道他已經失分了，因為浮報預算，議員收回扣，「而且我非常清楚，恐怕不只一個議員，應該查下去還會有。」這狀態下，他知道他已經扣分了，怎麼辦？就開始到處潑糞，就是說大家一樣爛，這種政治手法我都了解，但是不是很好。
至於被質疑台智光費率會議40分鐘結束？沒有紀錄只有結論，柯文哲說，應該不需要去回答細節，一個會議40分鐘，不然要開多久？這件事情今天焦點有點模糊掉，約是國民黨市長簽的，一簽25年；今天浮編預算9000萬是國民黨市長編的；廠商多賺的錢用回扣給議員，然後被收押的是國民黨議員。他喊冤說，「今天發生所有這些事情，現在指責當年那個大聲講大家要注意、以後會出問題，奇怪，怎麼會檢討我？我是當年提出問題說這要小心的。」
另外被質疑偷公文，柯文哲說，民眾黨在議會還是有4名議員，議員就會索資，這也蠻正常的；媒體追問，藍綠議員都調不到，柯文哲則回應，有索資就會有索資紀錄。
另對於北市府指控子約違背母約，價格不能超過當時政府費率，柯文哲回應，「這種東西就這樣，不用再講一大堆，是就是不是就不是，把東西拿出來。我是建議蔣市府乾脆這樣，把我在當市長那段的會議記錄、所有的公文，一次公佈出來，一次公佈出來就好笑了」。