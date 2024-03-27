祖雄愛女出生2月！佳娜認「性生活受影響」：沒辦法要就有
烏克蘭網紅佳娜和大馬男神祖雄愛得高調又激情，今年初（2024）佳娜順利產下一名女嬰「內內」，小倆口升格當爸媽，原先的生活也得跟著改變，對此，有網友問到「有了小孩後有影響性生活的體驗和頻率」，佳娜也坦率回答。
記者吳昕蓓／綜合報導
佳娜在IG限時動態開放問答，被問到有了孩子之後，性生活是否有受到影響，她也大方回應：「真的會有影響，現在可能要提早安排，比較沒辦法要就有。」她也直言小倆口的關係因為有了孩子而昇華，「我們已經長大了」，他們不僅要對彼此負責，肩上也要扛更多責任，同時也強調，「我們關係還是一樣甜蜜瘋狂」。
佳娜產後肚子瘦得很快，她也解釋是因為在月子中心都吃得很健康，「我回家後也盡量吃類似的東西」，她表示自己很享受當媽媽的感覺，未來還想再生3到4個孩子，而且女兒還沒滿45天就會開始睡過夜了，是天使寶寶，她負責教寶寶俄文、烏克蘭文，祖雄則是負責教中文。
內內於今年1月18日出生，當時祖雄在IG曬出好消息，：「感謝天，感謝地！感謝偉大的佳娜媽媽！Karina平安到來！是一位3.6kg大眼長腿美女新生兒！奶爸奶媽生活開始！」並曝光一家三口的幸福照片，只見祖雄穿防護衣，將襁褓中的嫩嬰抱在懷中，還躺在病床上的佳娜責看著父女倆露出笑容，溫馨畫面引來大批網友獻上祝福。
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