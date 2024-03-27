馬辦稱「台灣非國家」 綠委：想跟習見面瘋了、膝蓋還好嗎？
前總統馬英九預計於下月率團赴中，行政院長陳建仁昨喊話，盼馬英九能在中國國家主席習近平面前主張「台灣是一個主權獨立的國家」，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（27）日則駁斥，陳建仁言論是「台獨」，更稱「台灣不是國家」，對此民進黨立委林俊憲嘲諷，「你的膝蓋還好嗎？想跟習近平見面想瘋了？」
記者陳威叡／台北報導
「你的膝蓋還好嗎？想跟習近平見面想瘋了？」林俊憲表示，自己前幾天才說，馬英九去中國能不能見到習近平，他們自己也不知道，一切看中共心情，一個前總統待遇跟路人差不多，這到底算哪門子的訪問？只能無限放低姿態，期待能夠獲得習近平關愛的眼神。
林俊憲說，蕭旭岑今天再度語出驚人，以馬辦執行長身分講這種話，看來是真的急了，不惜一切代價想要獲得習近平關注，追求馬英九個人心心念念的「歷史定位」，即使這個代價是賠上整個國民黨也再所不惜。
林俊憲表示，大家或許還記得，去年選前馬英九接受外媒訪問，光是「兩岸關係必須相信習近平」這句話，就把國民黨嚇得要命，連選前之夜都不敢邀馬英九。現在選舉結束了，馬英九幾乎是跪著求見習近平，國民黨又如何回應呢？還是沒有選舉也不需要演了？
最後林俊憲說，馬英九如果只是一介平民，他愛怎麼講沒人會在意。但花數千萬供養他退休生活的，不是那14億人，而是這2300萬人，連老闆是誰都搞不清楚，那也別想申請延長卸任元首禮遇了，交給對面的人就好，「我們不要花這個冤枉錢！」