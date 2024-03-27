金在中5月攻台！出道20周年加碼粉絲福利 3月31日手刀搶票
南韓歌手金在中慶祝出道20周年的粉絲見面會《I'M TWENTY》將於5月18日下午5點在新北市工商展覽中心登場，門票3月31日中午12點準時開賣，票價分為5600元、4300元、3300元、2800元（身障席），購票觀眾有機會獲得擊掌問候、觀看彩排、簽名小卡、簽名海報、簽名拍立得、限定小卡、粉絲合照等豐富福利。
記者羅凌筠／綜合報導
金在中是天團「東方神起」前團員之一，自出道開始除了被稱為是童顏美男的外表，更擁有天籟美聲的歌藝，因此在本次演唱會中，他將會傾盡全力以精彩的歌聲，及精湛的舞蹈來回饋每一位觀眾。另外，金在中總把歌迷放在第一位的寵粉行為，也令到他贏得「在朋友」的稱號，很期待他這次來到台北會跟他的粉絲（BOSS BABIES）有什麼互動？
多才多藝的金在中今年亦宣布重回大螢幕和電視台綜藝節目，最近他宣布擔任恐怖電影《神社》（暫定片名）的主角，飾演在不情願情況下接受神之呼喚而成為巫師的角色。韓國KBS電視台亦宣布，金在中已經參與綜藝節目《新品上市便利餐廳》的拍攝，這將是他闊別了無線台15年後參與的演出，意義重大。
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