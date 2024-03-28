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MLB新賽季日籍選手誰的表現值得觀察？球迷最期待「這三位」

▲ MLB新賽季日籍選手誰的表現值得觀察，圖為山本由伸。（圖／美聯社／達志影像）
▲ MLB新賽季日籍選手誰的表現值得觀察，圖為山本由伸。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒（MLB）洛杉磯道奇隊在休賽季以一份10年總價值7億美元（約新台幣220億元）天價合約，成功網羅日籍二刀流好手大谷翔平，大谷將與Mookie Betts、Freddie Freeman組成恐怖的「MVP等級」打線，強勢問鼎世界大賽冠軍。而儘管大谷翔平近期深受前翻譯水原一平涉賭事件牽連，熱身賽打擊狀況似乎是出現小低潮，已連續13個打席未敲安，但在逐步調整後，相信大谷的狀況也會慢慢回溫。除了大谷翔平之外，新賽季還有哪些值得關注的日籍選手，網友則是點名山本由伸、今永昇太、鈴木誠也這3人，他們的表現同樣非常值得關注。

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經過去年大谷翔平二刀流華麗的表現，加上日本隊在經典賽奪冠效應，日籍球員在美國職棒市場受到歡迎，山本由伸被稱為「史上最強」日本投手，洛杉磯道奇隊也順利網羅，而日本隊另一左投今永昇太，也被芝加哥小熊隊看中，跟鈴木誠也並肩作戰，上澤直之也挑戰大聯盟。

洛杉磯道奇隊　山本由伸

被譽為「日本最強投」的山本由伸，休賽季正式隨著大谷翔平的腳步，自日職歐力士猛牛轉戰大聯盟道奇，他與道奇簽下一紙12年總價3.25億美元（約新台幣101億）鉅約，金額與長度雙雙打破大聯盟投手的歷史紀錄。

但山本由伸熱身賽的狀況不盡理想，總計在春訓熱身賽上出賽3場，主投9.2局被打出15支安打，送出14次三振、4次保送，防禦率高達8.38。山本由伸面對自己熱身賽狀況不佳時的狀況，他則是在受訪時表示：「春訓熱身賽的成績不太好，但因為是季前賽，所以沒關係。」「3月的登板是用來確認自己的狀態，我在最後一場熱身賽登板上，確認了自己正在調整的東西，我認為對於首爾的開幕戰來說，我已經做好充分準備。」

未料山本由伸扛下首爾海外開幕戰第2戰先發重任後，卻在此戰慘遭教士隊「震撼教育」，他一共面對一輪9名打者，投了43球，其中有20顆壞球，被打出4支安打狂失5分，首局投完山本就提前退場，目前防禦率高達45.00，大聯盟初登板重重的摔了一跤。

山本由伸頂著「日本最強投」的光環，背後的壓力自然不在話下，而根據美國棒球數據網站《FanGraph》預測，山本由伸首個大聯盟賽季預期成績為戰績12勝9敗、防禦率3.97，山本能否表現得更加出色，外界也都在看。

▲道奇隊日籍好手山本由伸，首場大聯盟出賽就被教士隊震撼教育，1局狂失5分苦吞生涯首敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇隊日籍好手山本由伸，首場大聯盟出賽就被教士隊震撼教育，1局狂失5分苦吞生涯首敗。（圖／美聯社／達志影像）
芝加哥小熊隊　今永昇太

今永昇太去年賽季在日職共替橫濱DeNA海灣之星出賽22場，全為先發登板，繳出戰績7勝4敗、防禦率2.80成績，同時飆出174次三振，是中央聯盟最多三振次數的投手，今永昇太日本職棒8年生涯累計下來，共計出賽165場（158場為先發登板），繳出64勝、50敗、防禦率3.18，與送出1021次三振。

綽號「台灣殺手」的今永昇太，過去在亞冠賽與12強等國際賽上，面對中華隊都展現十足壓制力，也因此獲得此封號，而他也在新賽季離開效力多年的日職，正式挑戰大聯盟舞台，與芝加哥小熊隊達成共識，雙方簽下一份4年總價5300萬美元（約16.5億元新台幣）合約。

但今永昇太與山本由伸一樣，在春訓熱身賽上同樣表現不理想，目前在熱身賽先發出戰4場，拿到2勝2敗，主投12.2局被打出18支安打，包含挨了2發全壘打，被打擊率為3成16，防禦率則為偏高的5.68，飆出25次三振、投出3次保送。

不過今永昇太也確定將擔任小熊隊主場開幕戰（美國時間4月2日）的先發投手，這對今永昇太來說可說是一大肯定，因為生涯在大聯盟的初登板，就扛下主場開幕戰的殊榮，今永也在受訪時開心地說到：「我很榮幸能夠接下這個任務，我會努力去完成，同時力拼在球賽中繳出好表現，很高興大聯盟初登板就獲得肯定。」

▲日本明星左投今永昇太旅美加盟芝加哥小熊。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本明星左投今永昇太旅美加盟芝加哥小熊。（圖／美聯社／達志影像）
芝加哥小熊隊　鈴木誠也

與今永昇太同隊的日籍重砲鈴木誠也，今年賽季已是他來到大聯盟之後的第3個賽季，看得出已逐漸適應環境，熱身賽鈴木的手感也相當火燙，已經敲出6發全壘打，正式超越2005年松井秀喜在紐約洋基、2021年大谷翔平在洛杉磯天使，2人過去在春訓熱身賽上共同保持的5轟紀錄，鈴木誠也正式締造日本選手的新紀錄，同時敲出的17支安打當中，有11支是長打，長打率相當驚人。

鈴木誠也旅美第一個賽季，因為受到傷勢影響以及小孩出生的關係，整季僅出賽111場，但仍能繳出.262/.336/.433的打擊三圍，並繳出104支安打、14轟、46分打點，跑出9盜的成績。

去年鈴木誠也則是表現得更為出色，全年出賽138場比賽，打出147支安打，包含20發全壘打、74分打點，打擊率進一步提升，來到了0.285，也讓人相當期待，鈴木的第3個大聯盟賽季，能繳出怎樣的表現。

小熊總教練Craig Counsell過去受訪時談到鈴木誠也時表示：「鈴木誠也是隊上最危險的打者之一，他總是能在關鍵時刻敲出很多適時安打，當對手面對他時，總想著要如何去對付他。鈴木給投手對決打者的選項變少，帶來很多威脅。」

▲芝加哥小熊隊外野手鈴木誠也，在熱身賽頻頻開轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥小熊隊外野手鈴木誠也，在熱身賽頻頻開轟。（圖／美聯社／達志影像）
除了以上三位之外，大聯盟也有不少新秀「開箱」，金鶯隊超級新秀Jackson Holliday有望開季就有好成績。釀酒人隊的Jackson Chourio等，也都很受倒注目。


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