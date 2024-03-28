貴婦奈奈5口蝸居20坪地下室！昔台灣5房產淪法拍 轉手賺逾400萬
49歲的網紅貴婦奈奈（本名蘇陳瑞）與丈夫黃博建、公公黃立雄一家3口，2018年涉嫌捲款近10億元潛逃加拿大，涉詐欺等罪被通緝25年，時效直至2044年。日前貴婦奈奈被周刊直擊現身加拿大，泣訴和公婆、小姑一家5口蝸居20坪地下室，貴婦變「跪婦」。事實上，貴婦奈奈一家先前在台灣至少有5間房產，爆吸金詐騙後流入法拍，接手的其一屋主甚至轉手還有獲利，漲幅已約1成。
記者徐銘穗/綜合報導
貴婦奈奈一家人過去在台灣共有5間房產，包含2戶台北市內湖區「琉森花園-琉森館」、2戶「青川富御」，以及大安區的1戶「浩然大廈」1樓店面，陸續在2018~2020年間被法拍，總共拍定金額達2.55億元。其中「琉森花園-琉森館」2戶拍定價為3271、3188萬元，實價登錄顯示，已於去（2023）年9月各自以3594萬元轉手賣出，漲幅約1成。
大家房屋企研公關主任賴志昶分析，「琉森花園-琉森館」位於內湖五期重劃區，多年前就已有6字頭水準，4樓轉手獲利戶權狀58.4坪，包含1車位，拆算成交單價63萬元，取得價格不算貴，前屋主還能獲利除了這幾年大盤上漲外，主要是當初由法拍取得，成本較低。
至於貴婦奈奈與其家族過去持有的「御青川」，賴志昶分析，該社區同樣位於五期重劃區，周邊以中大坪數豪宅產品為主，當時貴婦奈奈入手時間已在房市低點，因此能以6字頭較「親民」價位入手，目前此類屋齡10年以上物件，若是近期轉手成交單價已達7~8字頭。另外「浩然大廈」1樓店面，則由投資公司於三拍底價、應買階段6797萬元取得，目前店面承租給托嬰中心使用。