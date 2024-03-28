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張蘭咬死大S出軌具俊曄「懷了他的種」！律師提出入境證據打臉

▲張蘭（左圖）指控前媳婦大S（右圖）出軌具俊曄，認為她2018年流產懷的是具俊曄的種，結果慘遭大S律師打臉。（圖／張蘭、大S微博）
▲張蘭（左圖）指控前媳婦大S（右圖）出軌具俊曄，認為她2018年流產懷的是具俊曄的種，結果慘遭大S律師打臉。（圖／張蘭、大S微博）

記者江芷稜／綜合報導

汪小菲與大S（徐熙媛）的離婚官司兩岸開打，雙方母親、律師都參戰其中，汪小菲多次表達不滿大S台灣律師賴芳玉，母親張蘭則跟大S中國律師鄧高靜槓上，張蘭在直播時咬死大S出軌具俊曄，狂蹭前媳婦的流量撈錢，鄧高靜形容她是惡婆婆，「過分到連鬼都害怕的程度」，讓張蘭相當氣憤，昨（27）日曬出投訴信指控鄧高靜誣陷、誹謗，損害她的名譽，要求上海市司法局、上海市律師公會作出處罰。

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▲張蘭（左起）與大S、徐媽媽過招火花四射。（圖／翻攝汪小菲臉書）
▲張蘭（左起）過去與大S、徐媽媽相處和睦。（圖／翻攝汪小菲臉書）
▲張蘭（右）發影片強調自己沒拿大S、汪小菲結婚禮金。（圖／張蘭微博）
▲張蘭（右）火力全開，發影片強調自己沒拿大S、汪小菲結婚禮金。（圖／張蘭微博）
鄧高靜去年接受大S委託，針對汪小菲、張蘭母子在網路上誹謗大S行為提告，相較於台灣律師大多在幕後操盤，鄧高靜則是火力全開，曾在微博曬出張蘭海外官司敗訴的文件，也直接向她喊話「你裝什麼裝啊，一天天的。你和你兒子盡管放馬過來，鬼怕你們我不怕」，直指汪小菲是出軌、家暴男人，強調「使蒂諾斯」是治療失眠用藥，要他們不要污衊大S嗑藥。

▲大S的中國律師鄧高靜打臉張蘭，還說她是「過分到連鬼都害怕」。（圖／鄧高靜微博）
▲大S的中國律師鄧高靜打臉張蘭，說她是「過分到連鬼都害怕」。（圖／鄧高靜微博）
針對張蘭在直播時指控大S懷了具俊曄的孩子，質疑她2018年早就出軌，也被鄧高靜狠狠打臉，表示已經調取大S和具俊曄的出入境紀錄，證明2018年大S流產前沒有和具俊曄出現在同一國家區域，根本沒有接觸可能，並不斷舉報張蘭直播間存在違規行為，雙方隔空交火，網友也參戰選邊站。

▲張蘭投訴大S的中國律師鄧高靜，希望上海律師公會能做懲罰她。（圖／張蘭微博）
▲張蘭投訴大S的中國律師鄧高靜，希望上海律師公會能做懲罰她。（圖／張蘭微博）
張蘭不甘示弱，昨日曬出兩張投訴信反擊鄧高靜，她不滿鄧高靜進行人身攻擊，讓輿論逐漸傾向大S，還說她「過分到連鬼都害怕的程度」，感覺名譽嚴重受損，希望上海律師協會能懲罰鄧高靜。不過雙方各有網友擁護，有網友笑說「我也覺得張蘭比鬼還可怕，天天直播間睜眼說瞎話，詛咒前媳婦」、「沒有道德底線，確實比鬼還可怕」，也有人認為鄧高靜律師不該參戰其中，炒作案件違反規定。

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