張蘭咬死大S出軌具俊曄「懷了他的種」！律師提出入境證據打臉

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針對張蘭在直播時指控大S懷了具俊曄的孩子，質疑她2018年早就出軌，也被鄧高靜狠狠打臉，表示已經調取大S和具俊曄的出入境紀錄，證明2018年大S流產前沒有和具俊曄出現在同一國家區域，根本沒有接觸可能，並不斷舉報張蘭直播間存在違規行為，雙方隔空交火，網友也參戰選邊站。
張蘭不甘示弱，昨日曬出兩張投訴信反擊鄧高靜，她不滿鄧高靜進行人身攻擊，讓輿論逐漸傾向大S，還說她「過分到連鬼都害怕的程度」，感覺名譽嚴重受損，希望上海律師協會能懲罰鄧高靜。不過雙方各有網友擁護，有網友笑說「我也覺得張蘭比鬼還可怕，天天直播間睜眼說瞎話，詛咒前媳婦」、「沒有道德底線，確實比鬼還可怕」，也有人認為鄧高靜律師不該參戰其中，炒作案件違反規定。
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