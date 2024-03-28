「打者大谷、投手翔平」！洛杉磯宮古酒店巨型壁畫揭幕引球迷關注
大谷翔平出現在洛杉磯街頭！洛杉磯道奇（MLB）在休賽季以10年7億美金，從自由市場帶回日籍「二刀流」大谷翔平，這份合約不僅成為大聯盟史上最大約，更為道奇與洛杉磯帶來無數的經濟效益，今（28）日位於洛杉磯外號「小東京」的宮古酒店，更是在飯店牆壁上畫上「打者大谷、投手翔平」的壁畫，並在揭幕時引來球迷歡呼與關注。
記者張志宇／綜合報導
根據日媒《體育報知》透露，宮古酒店今（28）日舉行大谷翔平巨型壁畫的揭幕儀式，現場共聚集了約500人，其中當布幕落下時，現場更是發出巨大的歡呼聲，可見大谷翔平在美國洛杉磯的影響力十分巨大。
根據日本關西大學名譽教授宮本勝浩透露，「預計大谷翔平在上球季經濟效益高達504億1008萬日圓（約107億台幣）」，宮古酒店選擇在牆壁上畫上大谷翔平，不僅能吸引日本球迷朝聖，更能吸引美國的棒球迷來入住。
此外教授宮本勝浩更直言，大谷翔平在本季選擇加盟洛杉磯道奇，所創造的經濟效益恐更加驚人，將有望超過600億日圓，預估金額將達到643億6800萬日圓（約新台幣136億元）。
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