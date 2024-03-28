跟錢錢說掰掰！全國823萬輛車使用牌照稅開徵　4/1到4/30限期繳納

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同時，為了有利稅款繳納，財政部提供多元化繳稅管道，可登入「地方稅網路申報作業入口網」，利用自然人、工商、金融憑證，已註冊健保卡及密碼，或是行動自然人憑證，或是車牌號碼及身分證字號、統一編號，就可直接線上查繳稅款。不過，財政部也提醒，切勿點擊不明的連結，以免上當受騙。稅額3萬元以下可以在超商繳納，也可透過ATM、信用卡、晶片金融卡、活期存款帳戶等繳稅。另外，還可使用行動裝置掃描繳款書上QR-Code行動條碼連結至網路繳稅服務網站，或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者APP進行繳稅。
財政部提醒，已辦理與金融機構或郵政機構約定以存款帳戶轉帳繳稅納稅義務人，應於繳納期間截止日，也就是4/30前，於帳戶內預留足額存款，以備提兌。稽徵機關不會以電話要求確認存款帳戶餘額，請務必小心求證。
此外，為了簡政便民及節能減碳，去年7/1起，各地稅稽徵機關提供使用牌照稅繳款書，或長期約定轉帳繳納通知歸戶服務，納稅義務人得於開徵2個月前，向車籍所在地之地方稅稽徵機關申請，就同一直轄市、縣（市）轄區內之全部車輛進行歸戶，每張歸戶繳款書以5筆車籍為限，已申請歸戶車輛車籍如無移轉管轄，不必每年申請。也可利用地方稅網路申報作業入口，線上申請歸戶，並勾選以電子郵件方式傳送歸戶資料，有營業用車輛的車主，可在7/31前申請，今年10月份開徵的營業用車輛下期使用牌照稅即可適用。