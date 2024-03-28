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雅凜輕生再爆詐騙！聯合男友向粉絲借3千萬　謊稱：手術費不夠

▲雅凜（左）才爆出輕生，又傳出聯手男友（右）詐騙粉絲3千萬。（圖／翻攝雅凜IG）
▲雅凜（左）才爆出輕生，又傳出聯手男友（右）詐騙粉絲3千萬。（圖／翻攝雅凜IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

南韓女星雅凜過去為女團T-ara成員，擁有一批死忠粉絲，然而日前爆出她不堪家暴壓力輕生，所幸並沒有大礙，目前仍在醫院觀察，然而如今又傳出消息，她的現任男友涉嫌詐騙她的粉絲3千萬，更表示「雅凜懷孕11週了，壓力太大入院」，引發外界痛批。

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▲前韓國女團T-ara成員雅凜未結束離婚官司，先宣布新戀情。（圖／翻攝雅凜IG）
▲前韓國女團T-ara成員雅凜深陷前夫陰影，除了被離婚官司纏身，還要處理家暴案。（圖／翻攝雅凜IG）
雅凜近來深陷前夫陰影，除了被離婚官司纏身，還要處理家暴案，讓她不堪壓力負荷選擇輕生，然而事實上，先前她才在IG上表示自己遇到駭客，有人利用她的名義向粉絲借錢，受害者還不少，釣出粉絲痛批她說謊。

▲韓雅凜嫁給大2歲圈外男友。（圖／스타투데이）
▲韓雅凜嫁風光給大2歲圈外男友，最後卻不歡而散。（圖／스타투데이）
許多受害者都表示，當時借錢時因為怕被詐騙，還特別叫雅凜傳指定姿勢的截圖照認證，確認是本人才匯錢的，雅凜見風向不對，連忙將貼文刪除，然而前娛樂記者YouTuber李鎮浩卻循線找到其中一名受害者並取得錄音檔證據。

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▲前娛樂記者YouTuber李鎮浩循線找到受害者，並取得錄音檔證據。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）
該名受害者錄下和雅凜男友的對話，對方稱：「雅凜人在醫院，這種事我也不好到處對外說，她懷孕11週了，我也想要保住小孩」，整個對話內容前後文都對不上，先表示雅凜正在重病患者室治療，又說發現懷孕所以轉到婦產科病房，「今天要進去動手術，但又要付手術費，錢有點不夠，不過雅凜的粉絲有幫助我們，好險有幫到一點點」。

▲▼雅凜輕生獲救，但還沒恢復意識。（圖／雅凜IG）
▲雅凜被爆聯合男友詐騙粉絲3千萬。（圖／雅凜IG）
過程中雅凜男友不斷向受害者要錢，「就算不是太多，但可以稍微幫我們一下嗎？」這名粉絲察覺到異狀，最後並沒有把錢匯出去，但還是有許多粉絲受害，甚至還有人匯出了3千萬，李鎮浩打給雅凜男友求證，對方也直言確實有受女友之託向粉絲借錢，再度引發外界爭議。


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