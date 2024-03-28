雅凜輕生再爆詐騙！聯合男友向粉絲借3千萬　謊稱：手術費不夠

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許多受害者都表示，當時借錢時因為怕被詐騙，還特別叫雅凜傳指定姿勢的截圖照認證，確認是本人才匯錢的，雅凜見風向不對，連忙將貼文刪除，然而前娛樂記者YouTuber李鎮浩卻循線找到其中一名受害者並取得錄音檔證據。
該名受害者錄下和雅凜男友的對話，對方稱：「雅凜人在醫院，這種事我也不好到處對外說，她懷孕11週了，我也想要保住小孩」，整個對話內容前後文都對不上，先表示雅凜正在重病患者室治療，又說發現懷孕所以轉到婦產科病房，「今天要進去動手術，但又要付手術費，錢有點不夠，不過雅凜的粉絲有幫助我們，好險有幫到一點點」。
過程中雅凜男友不斷向受害者要錢，「就算不是太多，但可以稍微幫我們一下嗎？」這名粉絲察覺到異狀，最後並沒有把錢匯出去，但還是有許多粉絲受害，甚至還有人匯出了3千萬，李鎮浩打給雅凜男友求證，對方也直言確實有受女友之託向粉絲借錢，再度引發外界爭議。
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