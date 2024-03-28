影／瑪黑家居新餐廳「Ochre」開箱！七成直火料理　調酒3杯999元

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Kevin提到，首季菜單時逢春夏，在菜單設計上融入符合季節的食材與調味，從冷前菜、熱前菜、麵飯餐點至主菜，也由輕至重，佐以煙燻、醃製等風味，加上還有台灣漬物、發酵品等，讓每道菜色更有獨特個性。
像是「炭烤小卷」，靈感來自夏季家常菜蛤蜊絲瓜，烤過的小卷搭配輕脆的澎湖角瓜，和文蛤、紹興酒等所做成的醬汁，吃起來口感細緻輕盈。
還有海南雞飯，將法式香料烤飯與南洋料理做出有趣結合，選用口感較硬實的泰國香米，加入南薑、香茅、雞高湯一起煮。
而一般海南雞採水煮，這裡則將炭烤薩索雞腿同樣以火烤，淋上海南雞飯的靈魂三醬，再搭著醃漬紫蘿蔔、自製發酵辣椒、五香醋醬汁與蔥醬等，造就不僅酸鹹帶辣、還添了炭香的Ochre獨有版本海南雞。
主菜選擇則有熟成帶骨巧克力豬，選用飼料中加入可可果實餵養的台灣優質巧克力豬，本身就有不帶豬腥味的優點，選擇帶骨豬里肌部位，尤其骨邊肉帶有油筋，最是腴香迷人。
Kevin還特別設計3款自製調料，芭樂和桂花釀調製的香甜桂花芭樂泥、保留顆粒口感與嗆辣感的芥末子，以及帶有檸檬、香茅混合香氣的原住⺠香料刺蔥風味鹽，風味更富層次。
澳洲和牛菲力更是令人驚喜，選擇油脂適中的M4-5等級和牛的菲力部位，柔軟又無過多油花，因此更考驗師傅烤功，才能做到外表酥嫩、內層軟嫩多汁的質地。
而搭佐松露醬汁之外，一旁綿細的馬鈴薯泥中，特地以豆漿取代原本配方會有的奶油，滋味顯得更清爽，也讓質地好似醬汁而非泥。這道牛肉還特別搭著醃漬發酵竹筍，與日式料理常見的昆布鹽，讓西洋菜中透露著亞洲風的清雅。
而Ochre在酒飲部分，首季推出8款調酒師特調和4款無酒精調飲，配合菜單策劃，依循餐點脈絡挑選元素，設計出適合佐餐搭配的調飲。像是「碧螺春」此杯酒款，是融合豆香尾韻的清甜好茶風味，以及蘭姆酒的香甜感，加上蒔蘿與山胡椒的香料底蘊，清爽又有點冷冽，其實很適合搭配海鮮類前菜一起享用。
目前也提供調飲多杯優惠，調酒每杯420元，任選3杯999元；無酒精調飲每杯則320元，任選3杯799元（1成服務費另計）。
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