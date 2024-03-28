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影／瑪黑家居新餐廳「Ochre」開箱！七成直火料理　調酒3杯999元

記者葉盛耀/綜合報導

瑪黑家居又延伸餐飲計畫，繼中山「Lille M」、敦南「Cantine Marais瑪黑餐酒」，追加開設了「Ochre」，選於大巨蛋商圈的光復南路上一隅，3月正式開幕，空間由「本事空間製作所」操刀，搭上瑪黑家居本身的優雅與美感。菜色則由 Kevin Kao（高榮謙）掌廚，以「火」為主題，約有7成菜色皆是經火烤料理，呈現國內外優質食材的原始特性與美味，再搭佐現做特色調酒引客，目前還祭出3杯特價999元（原價每杯420元）的優惠。

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Ochre的主廚Kevin Kao（高榮謙）畢業於餐飲強校，也曾在Taïrroir態芮、ULV Restraunt&Bar歷練，2022年加入瑪黑餐酒團隊，將個人成長背景融入現代餐飲，創造令人驚艷的菜式。此次由Kevin主廚詮釋下的Ochre餐食哲學，專注於大地原始元素「火」，透過炭火與時間累積的美味轉換，開啟一段關於大地情懷與回憶解讀的敘事。

▲瑪黑家居於東區小巨蛋商圈新開設《Ochre》，裝潢古典優雅，又保有舒適格調。（圖／記者葉政勳攝）
▲瑪黑家居於東區小巨蛋商圈新開設「Ochre」，裝潢古典優雅，又保有舒適格調。（圖／記者葉政勳攝）
Kevin提到，首季菜單時逢春夏，在菜單設計上融入符合季節的食材與調味，從冷前菜、熱前菜、麵飯餐點至主菜，也由輕至重，佐以煙燻、醃製等風味，加上還有台灣漬物、發酵品等，讓每道菜色更有獨特個性。

像是「炭烤小卷」，靈感來自夏季家常菜蛤蜊絲瓜，烤過的小卷搭配輕脆的澎湖角瓜，和文蛤、紹興酒等所做成的醬汁，吃起來口感細緻輕盈。

▲選用台產新鮮小捲，炙烤過後加上蛤蜊等做成的慕斯，配上澎湖角瓜，來重新闡述家常菜「蛤蜊絲瓜」。（圖／記者葉政勳攝）
▲選用台產新鮮小卷，炙烤過後加上蛤蜊等做成的慕斯，配上澎湖角瓜，來重新闡述家常菜「蛤蜊絲瓜」。（圖／記者葉政勳攝）
還有海南雞飯，將法式香料烤飯與南洋料理做出有趣結合，選用口感較硬實的泰國香米，加入南薑、香茅、雞高湯一起煮。

而一般海南雞採水煮，這裡則將炭烤薩索雞腿同樣以火烤，淋上海南雞飯的靈魂三醬，再搭著醃漬紫蘿蔔、自製發酵辣椒、五香醋醬汁與蔥醬等，造就不僅酸鹹帶辣、還添了炭香的Ochre獨有版本海南雞。

▲海南雞飯一樣有鮮香的雞汁米飯，但是雞肉改成烤炙的薩索雞腿。（圖／記者葉政勳攝）
▲海南雞飯一樣有鮮香的雞汁米飯，但是雞肉改成烤炙的薩索雞腿。（圖／記者葉政勳攝）
主菜選擇則有熟成帶骨巧克力豬，選用飼料中加入可可果實餵養的台灣優質巧克力豬，本身就有不帶豬腥味的優點，選擇帶骨豬里肌部位，尤其骨邊肉帶有油筋，最是腴香迷人。

Kevin還特別設計3款自製調料，芭樂和桂花釀調製的香甜桂花芭樂泥、保留顆粒口感與嗆辣感的芥末子，以及帶有檸檬、香茅混合香氣的原住⺠香料刺蔥風味鹽，風味更富層次。

▲熟成帶骨巧克力豬即是選用飼料中加入可可果實餵養的台灣優質巧克力豬，搭上三種風味佐醬。（圖／記者葉政勳攝）
▲熟成帶骨巧克力豬選用飼料中加入可可果實餵養的台灣優質巧克力豬，搭上三種風味佐醬。（圖／記者葉政勳攝）
澳洲和牛菲力更是令人驚喜，選擇油脂適中的M4-5等級和牛的菲力部位，柔軟又無過多油花，因此更考驗師傅烤功，才能做到外表酥嫩、內層軟嫩多汁的質地。

而搭佐松露醬汁之外，一旁綿細的馬鈴薯泥中，特地以豆漿取代原本配方會有的奶油，滋味顯得更清爽，也讓質地好似醬汁而非泥。這道牛肉還特別搭著醃漬發酵竹筍，與日式料理常見的昆布鹽，讓西洋菜中透露著亞洲風的清雅。

▲有著極佳熟度的澳洲和牛菲力，柔嫩多汁，一旁馬鈴薯薯泥更是以豆漿替代慣有的奶油來調配，風味更清爽。（圖／記者葉政勳攝）
▲有著極佳熟度的澳洲和牛菲力，柔嫩多汁，一旁馬鈴薯薯泥更是以豆漿替代慣有的奶油來調配，風味更清爽。（圖／記者葉政勳攝）
而Ochre在酒飲部分，首季推出8款調酒師特調和4款無酒精調飲，配合菜單策劃，依循餐點脈絡挑選元素，設計出適合佐餐搭配的調飲。像是「碧螺春」此杯酒款，是融合豆香尾韻的清甜好茶風味，以及蘭姆酒的香甜感，加上蒔蘿與山胡椒的香料底蘊，清爽又有點冷冽，其實很適合搭配海鮮類前菜一起享用。

目前也提供調飲多杯優惠，調酒每杯420元，任選3杯999元；無酒精調飲每杯則320元，任選3杯799元（1成服務費另計）。

▲多款現做調酒大多走清爽風，不過重的酒精感，搭餐相當適合。（圖／記者葉政勳攝）
▲多款現做調酒大多走清爽風，不過重的酒精感，搭餐相當適合。（圖／記者葉政勳攝）
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