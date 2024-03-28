玉兔「1年開機1次」認了：守活寡！老公鬆口2字真心話當場逼哭她
從《我愛黑澀會》出道的38歲美眉玉兔，與導演老公Howard交往8年、結婚2年，育有1歲半兒子，房事品質卻每況愈下，她在節目《11點熱吵店》坦承兒子出生後只嘿咻過1次，私底下還找閨密抱怨：「再怎麼樣我也算是以前大家心中的女神，我才30幾歲就守活寡。」
記者羅凌筠／綜合報導
玉兔提到先生在床上比較像女生的角色，開機前要求玉兔先有前戲，往往一摸半小時就過了，氣得玉兔大喊：「實在太累，心中欲望都被滅了。」另外一個讓玉兔逐漸沒自信的點是，生完小孩之後不再被先生當成女人，每當玉兔穿爆乳裝、絲襪，打扮比較風騷，老公就潑冷水：「妳幹嘛？」反而玉兔穿寬鬆T恤、用鯊魚夾盤起頭髮、戴著眼鏡的居家服，會被稱讚好性感。
玉兔舉例自己常常求歡不成，有次她摳老公掌心暗示想恩愛，反而被老公痛斥：「dirty！」而且兒子又跟夫妻一起睡，Howard有時也以怕兒子看到為由，拒絕性行為。Howard自己則承認，兒子出生之後有影響夫妻情趣，「小孩就是會喝奶奶，我就覺得如果我去親吻，是不是會把它弄髒。」
林襄聽完這對夫妻的自白，直呼不敢結婚了，主持人Melody問她覺得玉兔的私密生活危機有多高？林襄馬上舉「不幸」的牌子，她說：「因為我覺得每次想幹嘛還要先服務男生半小時很累。」並問玉兔老公：「有機會是你先示愛嗎？」有的話那還算有救，結果玉兔老公卻回：「沒有機會，因為我本身沒有欲望。」
主持人Melody又問如果玉兔先挑逗呢？Howard說：「我看狀況，有時候會配合。」玉兔聽到配合2個字委屈爆發，當場眼眶都紅了，Howard慌張搭著玉兔的肩膀安撫：「我的配合的意思是其實我是想要的。」
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