排便正常沒出血！45歲男「右上腹悶痛1個月」 一查已大腸癌第3期
有不少人追求美食，甚至吃到腸胃不適，但症狀若延續過久，要小心恐是癌症作祟。一名年約45歲男性，日前右上腹持續疼痛不適，但因排便無異常，也沒出血，加上家族沒有癌症病史，於是撐了1個月才到大醫院檢查，結果大腸鏡診斷為大腸癌，開刀後確定是第3期，須接受化學治療並持續追蹤。
家庭消費中心／綜合報導
台北市立聯合醫院仁愛院區消化內科主治醫師廖敏凱說，由於國健署多年推動糞便潛血篩檢，並積極召回陽性者接受大腸鏡檢查，國內50歲以上族群的大腸癌發生率已逐漸下降，但相對侵襲年輕族群的大腸癌卻日益常見。
統計發現，台灣40~49歲族群的大腸癌發生率，在過去20年間幾乎翻倍，且此為全球化趨勢，根據美國2021年相關建議，篩檢大腸癌的起始年齡若能由50歲放寬到45歲以上，是可考慮的政策方向。
廖敏凱說明，大腸癌明確原因仍待研究，一般認為除遺傳體質如家族病史外，飲食與生活方式也是可能病因，較高風險因子包括缺乏攝取高纖食物、運動量不足、常吃油炸或燒烤與加工肉品、抽菸等，提醒有這些習慣者更須注意篩檢。
此外，廖敏凱指出，大腸癌常見症狀有出血、排便頻率變化、大便變細、腹部疼痛或硬塊、體重減輕等，但有明顯症狀時，疾病通常已發展到較後期，這些病患往往需要接受更進階的治療，例如開刀合併放射治療或化學治療等，併發症較多，療效也較差。
廖敏凱提醒，40~49歲族群是國家中流砥柱，罹癌往往帶來表社會、家庭巨大損失，希望此族群能更注意身體與排便狀況，有症狀應盡速就醫。