中職開季5大焦點一次看！3/30開幕戰開打　球迷可望擠爆大巨蛋

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台鋼雄鷹加入 中職重回6隊規模
台鋼雄鷹經過一年二軍洗禮，加上二軍封王，以及看到味全龍建軍方式，由總教練洪一中領軍，他已經累積992勝，今年要挑戰千勝應該是預料中的大事，此外，中職上次有6隊規模是2008年，中職同時三地開打，讓球迷有看不完的賽事。
中職6隊都是新教頭，中信兄弟隊平野惠一、樂天桃猿隊古久保健二都是日籍教練初登板，富邦悍將由「台灣巨砲」陳金鋒領軍，味全龍隊由葉君璋續任，統一獅「大餅」林岳平督軍，「諸葛紅中」主帥洪一中率領台鋼雄鷹，挑戰「千勝教頭」稱號。
周思齊、潘威倫傳奇球星引退 大巨蛋「最後一舞」
中信兄弟外野手周思齊、統一獅隊投手「嘟嘟」潘威倫都是球迷耳熟能詳的中職球星，周思齊還差2次盜壘，就可以完成「千安百轟百盜」紀錄，加上潘威倫只差2勝就可以完成150勝的里程碑，兩人都將在大巨蛋引退，也是「最後一舞」。
「綠色坦克」高國慶、「最強轉運手」官大元，也在這球季正式告別球員身分，兩人都是球迷心中的最愛，官大元從非科班投進中職，創下中信兄弟隊史「最強18號」傳奇，高國慶則是生涯6度總冠軍，以45歲的年紀引退，看過中職興衰，轉任教練沒有遺憾。
啦啦隊「外援」熱潮 李多慧、林襄轉戰小龍女
今年中職啦啦隊應該是史上最熱鬧的一次，繼台鋼雄鷹WingStars找來「最強外掛」安芝儇以及新成員「清純精靈」朴旻曙Mingo加入加盟後，韓國女神啦啦隊前仆後繼來台踩線，中信兄弟補進外援邊荷律、李丹妃，都是韓國出身，富邦悍將啦啦隊Fubon Angels找來新韓國女神李雅英、李皓禎等，陣容也相當華麗。
統一獅啦啦隊UniGirls找來日本成員，Chihiro（千紘）、Nozomi（希美），其中Chihiro、Nozomi是日籍成員，而且是前日職西武獅隊啦啦隊女孩，是一片「韓潮」中的亮點。
味全龍隊啦啦隊「小龍女」最厲害，找來林襄加入外，李多慧的加盟最令球迷意外，也讓龍隊在衛冕冠軍更增添幾分「嬌」點，樂天女孩喊出「本土最強」口號，隊長菲菲領軍，總隊長籃籃依舊是啦啦隊支柱，也是球迷的最愛。
大巨蛋效應 中職球迷進場人數可望創新高
中華職棒在熱身賽就已經開出紅盤，場均破2000人以上，以及單一賽事進場人數19898人已經是「天花板」等級，這一切都是大巨蛋所帶來的周邊商機與效應，大巨蛋讓球迷可以舒服看球，不懼天候狀況影響，加上自1992年冠軍賽後，「我們要巨蛋」的願望實現，不少球迷也都想一探究竟。
大巨蛋可望帶來每場破萬以上的進場人數，這也代表今年球季，進場人數可能會創下新高，中信兄弟有機會單季收入破2億以上，味全龍隊、樂天桃猿、富邦悍將、台鋼雄鷹也都受惠於大巨蛋，可能開出票房紅盤。
海外球星回歸熱潮 王柏融、吳念庭等球星領軍
台鋼雄鷹今年最受矚目的應該就是旅外球員「大王」王柏融的回歸，王柏融不但是經由林子偉交易選秀權獲得，他在日職征戰也獲得不少球迷支持，為台鋼雄鷹增添不少新球迷，張奕也在自行培訓下，若無意外，很有機會回到中職發展。
西武獅隊台灣好手吳念庭，去年球季結束選擇放棄日職生涯回到台灣，預計將投入中職選秀，今年中職選秀有這些「海歸派」球員加入，加上下半季這些球員可能成為「即戰力」，會讓中職球賽更有看頭。
此外，中職各隊經營主場，戰力補強都不手軟，其中味全龍隊很有機會衛冕冠軍，富邦悍將挑戰打破墊底魔咒，中信兄弟「平野惠一」新時代領軍，加上古久保健二率領樂天桃猿奮起，以及統一獅林岳平拚重返榮耀，台鋼雄鷹洪總運籌帷幄，都讓球迷期待新球季開打。
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