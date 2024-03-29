溢價幅度一度飆破10%！人氣 ETF 00941 4/1開始追募
近期台灣吹起ETF風潮，除了下週一將掛牌的元大臺灣價值高息ETF（00940）、以及掛牌後到現在一直跌破發行價的統一台灣高息動能ETF（00939）一直都是投資人熱門討論標的。另外，專挑「台積電上游」精準投資的中信上游半導體（00941）昨（28日）在官網公告，已經收到中央銀行的核准函，預定於下週一（4月1日）正式展開195億元的資金追募，因市場買盤熱絡，為求公平，自4月1日起至4月3日採取控管額度，進行初級市場配售。
記者陳郁柔／台北報導
00941以追蹤ICE FactSet 上游半導體指數，投資聚焦兩大半導體上游產業，半導體關鍵技術的設備製造及材料製造，兩產業檔數各半，成分股共50檔，指數每年1、4、7、10月進行季度調整，募集期間募到175億元，創下台灣海外股票ETF募集最佳紀錄。
因海外ETF額度有上限，因此00941已發行在外受益權單位總數早已達可募集額度上限，並在3/15掛牌上市當日便已對外公告在3/18前暫停受理初級市場申購申請，投資人仍可在次級市場交易。
00941掛牌上市前淨值為14.97元，低於發行價15元，但在3/15掛牌上市首日，就以15.07元開盤，更一度站上15.5元，漲幅3.5%，若以發行價15元購入的投資人，等於一張可以賺到500元價差。隨後溢價幅度一度飆破10%，也讓發行投信中國信託，罕見發公告示警價格波動風險。
統計至28日，中信上游半導體（00941）掛牌至今十個交易日，每日平均交易量超過8.9萬張，受益人數逾10萬、較掛牌日增加近4萬人。
※【NOWnews 今日新聞
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