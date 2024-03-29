本土劇女神遭批演爛劇本！感嘆「演員被瞧不起」 一句話完勝酸民
32歲女星林萱瑜演過不少偶像劇，包含《女人30情定水舞間》、《愛上哥們》、《必勝大丈夫》等等。2019年她開始加入8點檔《炮仔聲》、《天之驕女》，都有不錯成績。近日她發文詢問「聽說八點檔演員常常被瞧不起，你們覺得呢？」有網友反問她「八點檔爛劇本，你們怎麼演得下去呢？」林萱瑜也以高EQ回覆「人生很辛苦更多荒謬的事，你不過下去嗎？」
記者薛羽彤／綜合報導
林萱瑜因演出8點檔《炮仔聲》、《天之驕女》、《天道》知名度大增，近日她突然有感而發在Threads上發文，「聽說八點檔演員常常被瞧不起，你們覺得呢？ 你們會這樣想嗎？」引來許多網友熱烈回覆，「八點檔演員我真心佩服」、「不會欸，合作過的八點檔前輩來演劇集，給東西都很快很準」、「八點檔都超貼時事！灑狗血之餘還很好笑！」、「八點檔是我和阿公阿嬤的專屬時光」、「我覺得很有信念感！常常覺得這些八點檔演員太敬業了吧我都要哭了」。
不過也有網友反問林萱瑜「八點檔爛劇本，你們怎麼演得下去呢？」林萱瑜表示，台八服務了台灣最大的收視群，大多數人茶餘飯後的療癒消遣就靠台八，「爛劇本嗎？一天得生出一部電影長的連續劇，很辛苦也很不容易的。」最後，林萱瑜也反問網友「人生很辛苦更多荒謬的事，你不過下去嗎？」高EQ的回應獲得粉絲大讚。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道