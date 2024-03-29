轟虐童、食安慢半拍　民進黨：蔣萬安市府螺絲掉滿地

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卓冠廷也表示，《疑似食品中毒處理要點》中明訂，當疑似食品中毒案件發生時，就是事發縣市政府第一線處理，如果事態升級擴大，「得」請中央疾管署協助，但台北市24日並未提出，而是在26號通報疾管署，中央確認個案有關聯並決定主動介入之後，蔣萬安更一直到28日行政院會提出需要中央幫忙，籲請台北市不要拿10年沒有食品中毒死亡案例當作卸責的藉口，就是因為很久沒有民眾因食品中毒死亡，一旦有死亡案例出現，北市府才應該更為警覺不是嗎？
議員簡舒培表示，從虐童案、台智光案、寶林案都發生在台北市，蔣萬安沒有一題會，通通推給中央或找中央求救，衛福部次長王必勝說「不要責怪台北市」，不代表台北市的責任可以望中央推。說明寶林案台北市衛生局從本月24日接獲新北通報，疑似食物中毒，根據衛生局的新聞稿，第一時間到現場，是要求餐廳提供員工健檢、檢查盤子疑似有蟑螂排泄物、刀具夾放在流理台等三個衛生缺失，要求餐廳27日改善完成，除此之外沒有帶回食物檢體。
簡舒培說明，根據衛福部食藥署《疑似食品中毒事件處理要點》，食物中毒案要根據食品檢體、環境檢體、人體檢體、來採檢，但台北市衛生局第一時間完全沒有進入狀況，連最基本食品檢體檢驗都沒有，SOP處置不當還慢半拍，一直到一周之後才爆開，到了26日通報衛福部帶隊稽查，台北市衛生局才開始真正檢驗食品本身，完全凸顯蔣市府毫無能力，蔣萬安應該把自己拴緊螺絲，釐清自己該做什麼，才不會決策荒腔走板，出事就甩過中央。
簡舒培指出，台北市府昨日才提到要針對料理包、食材、調味料、環境等因素全面清查，甚至寶林集團旗下除了寶林茶室外，還有寶林咖啡、寶林微風台北車站館等店面，還發現寶林漏報一家「馬來西亞風味蔬食酒館」，直到27號都還在供餐，已經是死亡通報的3天後了，第一時間還說要罰300萬元，一小時後馬上改口說這2天沒有營業不開罰，到了今日早上又說要開罰，到底有無開罰24小時內說法三變，提醒蔣萬安是首都市長，原本大家期待「萬安」，但現在有事丟中央，這是人民無法接受的。
議員林延鳳認為，蔣萬安更可惡的是，其本來並未安排前往行政院會，是輿論炸鍋火燒屁股後才去，此行之目的竟全為甩鍋中央，放著自己轄下局處的「慢」與「亂」，厚顏要求中央跨部會調查而「地方全力配合」，態度上簡直「把自己當公親，叫中央當事主」，不久後其下午「也是臨時決定出席」的緊急記者會上表現荒腔走板，本應安定民心的地方父母官，淪為遇到問題只懂叫各局處回答的「司儀兼總機」，甚至衛生局第一時間所對外公布的圖卡也是錯的，比如26日才勒令「寶林茶室信義店」停業，卻僅叫24日以前有前往用餐的民眾注意身體健康「明顯誤導」，更有甚者，連第一起死亡案例呂姓男子的逝世日期，都能從24日搞錯為25日，此一嚴重錯誤不只出現在圖卡，就連衛生局長陳彥元之口述也錯，不僅混淆視聽，更是對往生者大不敬，事後衛生局偷偷在網站下架錯誤圖卡，沒有任何勘誤或致歉。質疑若連最基本的指標案例死亡日期都能搞錯，衛生局該如何說服大家對狀況都有所掌握？
林延鳳表示，從2月20日深坑大火造成嚴重空汙、3月11日「剴剴兒虐案」曝光、 14日台智光案曝光，到26日「寶林茶室」食物中毒致死案，市民這一個多月來，對蔣萬安與其市府團隊的無能、遲緩、後知後覺已瀕臨忍耐極限，舉凡環保局疏於通報應變「失職」、社會局疏於訪視督導「失能」、警察局被不肖廠商要脅「不給錢就斷網」差點就範「失格」，乃至於衛生局對於此次案件應變「慢2天」，令食安「失守」，都在在顯示蔣市府「失職、失能、失格、失守」的散漫本質「真要命」，蔣萬安也淪為「散財又害命」的「蔣慢安」。
卓冠廷指出，國民黨執政的地方首長出事一貫的SOP，先是失職，再來想要去遮掩粉飾自己的失職，甚至喊話中央要中央救援，不然就是錯怪中央，堅持不道歉，最後也不用負責，就如同新北恩恩案，侯友宜也堅決不道歉，現在蔣萬安如法炮製，虐童案明明北市府社會局訪視制度嚴重疏失，但蔣萬安頻頻喊話中央，臉書PO文說要檢討，但都是提到中央至少8次，堅決不道歉，最後臨時會專案報告國民黨團護航惡意流會。近期寶林茶室案，SOP處置慢，再來推給中央要中央統籌，「有功蔣萬安，出事中央扛」，請問這是人民選出的地方首長嗎，從侯友宜到蔣萬安，完美承襲國民黨卸責、推拖拉的DNA，呼籲蔣萬安應該負起責任也該出面道歉。
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