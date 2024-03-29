李多慧高雄見面會掰掰！主辦方稱台北場熱賣9成 籲粉絲手刀搶票
韓國啦啦隊女神女神李多慧近期將發行個人專輯《HUSH》，除了啦啦隊之外也積極轉型朝Idol（偶像）之路發展，原本打算在高雄、台北2地舉辦個人粉絲見面會，未料卻傳出高雄場次僅賣出26張因而取消的消息，讓不少粉絲認為李多慧熱度不再。不過主辦方「ULC Presents」昨（28）日則發文表示，4月4日台北見面會下午場次的VIP票券已全數售罄，晚上場次也剩下少數票，藉此證明李多慧人氣依舊。
記者張一笙／綜合報導
李多慧原先預計在高雄、台北2地舉辦3場個人粉絲見面會，未料卻傳出高雄場次票房不佳，售價2880元的VIP門票僅賣出26張，因而取消高雄場次的消息，主辦方「ULC Presents」則表示是因為人手不足緣故所以才取消高雄場次。昨日「ULC Presents」再度公布門票銷售狀況：「李多慧粉絲見面會台北下午場之VIP票券已全數售完，不再開放預售購票。目前兩場VIP共600張已售出九成，還想購買 VIP 票券的朋友請不要錯過晚上場的剩餘票券。」
由於高雄場次的取消，引發不少粉絲討論，有粉絲表示：「之所以票房會那麼差，主要還是轉型轉太快，讓粉絲們還沒有心理準備。」、「平常在球場看比賽只要400-600元，突然要拿出2880元出來看李多慧真的太貴。」也有粉絲出面緩頰表示：「4月3日是平常日，而且剛好遇到清明節不少人要掃墓，賣不好是正常。」
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