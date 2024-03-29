MLB／捲入14歲未成年性侵案 光芒超大物游擊手Franco遇到大麻煩
MLB坦帕灣光芒陣中年僅22歲的明星游擊手Wander Franco，在去年8月時因與14歲少女交往並發生性關係，隨後遭球團放進球隊限制名單，在今（29）日根據《ESPN》報導指出，Wander Franco的行政停職處分將延至6月1日。
記者張志宇／綜合報導
日前根據《ESPN》記者Juan Arturo Recio透露，「目前Wander Franco共與兩位未成年少女有過關係，據消息人士透露，實際上Franco還涉嫌與第三位未成年少女發生過關係，不過目前這位少女尚未提出訴訟，3起案件都仍在調查中，此外Franco目前還尚未收到任何刑事指控。」
根據大聯盟規定，Wander Franco是因為被行政停職，所以還領得到薪資，但若是在6月1日前沒有解決方案的話，光芒可以將他放進限制名單，這樣Wander Franco就領不到薪水，或者雙方能另外找出解決分法，達成雙方都滿意的協議。
值得一提，Wander Franco在小聯盟時就是超級大物，曾兩度入選百大新秀第一名，更曾拿過打擊80的滿分評價，在上大聯盟後他與光芒早早簽下一份11年1.82億美元續約，上季在大聯盟留下112場出賽，敲出124安、打擊率0.281的成績。