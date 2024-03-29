前T-ara成員雅凜昏迷2天醒了！活下來是奇蹟　放話讓前夫付出代價

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不幸的是，雅凜27日傳出輕生昏迷的噩耗，男友喊話「不相關人士別來亂」，娛樂YouTuber李鎮浩卻在頻道《演藝後統領》爆料，有粉絲投訴雅凜的男友對外求救要錢，透露其實她懷孕11週了，為了保住肚中孩子，希望粉絲能給予金錢援助，涉嫌用她的名義索取3千萬韓幣（約70萬台幣），疑似有詐騙行為，網友感嘆她遇人不淑，前夫跟男友都是渣男。
雅凜經過搶救後，28日恢復清醒，她在IG曬出在病床上插著鼻管、模樣虛弱的照片，向擔心她的粉絲報平安，表示脫離險境後萌發求生意志，「醫生說我能活下來，根本就是個奇蹟」、「我會為了愛我的人堅強活下去」。她點名前夫金英傑跟娛樂YouTuber李鎮浩散布不實消息，未來會讓他們付出代價，等待自己完全康復後，會拍一張展露微笑的照片給大家看，字字句句都讓粉絲相當心疼，希望她能勇敢面對人生難關，不要輕易放棄生命。
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