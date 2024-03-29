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前T-ara成員雅凜昏迷2天醒了！活下來是奇蹟　放話讓前夫付出代價

▲前南韓女團T-ara成員雅凜與企業家前夫打離婚官司，驚傳輕生陷入昏迷，28日終於清醒報平安。（圖／翻攝自雅凜IG）
▲前南韓女團T-ara成員雅凜與企業家前夫打離婚官司，驚傳輕生陷入昏迷，28日終於清醒報平安。（圖／翻攝自雅凜IG）

記者江芷稜／綜合報導

前南韓女團T-ara成員雅凜（李雅凜），去年12月自爆與企業家前夫打離婚官司，生活陷入困境的她近日驚傳輕生陷入昏迷，昨（28）日深夜終於清醒，主動發文向粉絲報平安，並帶著憤怒語氣向前夫金英傑喊話，「你們很想要我死吧，但我就是活過來了」，既然獲得重生，未來就會努力活下去，要讓前夫付出代價，並揚言向散布謠言的娛樂YouTuber李鎮浩提告。

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▲前韓國女團T-ara成員雅凜未結束離婚官司，先宣布新戀情。（圖／翻攝雅凜IG）
▲前韓國女團T-ara成員雅凜去年12月自爆離婚官司，透露前夫會家暴虐待小孩。（圖／翻攝雅凜IG）
雅凜2019年與年長2歲的企業家結婚，婚後育有2子，夫妻一起上過電視節目，看似感情不錯，未料她去年12月無預警宣布在打離婚官司，身邊已經有了新男友。她在離婚訴訟中透露受到家暴，生活非常痛苦，另一半沒給生活費，連兩個孩子也遭到前夫虐待，甚至在頭上便溺的誇張行為，若能順利和前夫離婚，將跟男友結婚展開新人生。

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▲前韓國女團T-ara成員雅凜尚未結束離婚官司，就先宣布和新男友的戀情。（圖／翻攝雅凜IG）
不幸的是，雅凜27日傳出輕生昏迷的噩耗，男友喊話「不相關人士別來亂」，娛樂YouTuber李鎮浩卻在頻道《演藝後統領》爆料，有粉絲投訴雅凜的男友對外求救要錢，透露其實她懷孕11週了，為了保住肚中孩子，希望粉絲能給予金錢援助，涉嫌用她的名義索取3千萬韓幣（約70萬台幣），疑似有詐騙行為，網友感嘆她遇人不淑，前夫跟男友都是渣男。

▲▼雅凜輕生獲救，但還沒恢復意識。（圖／雅凜IG）
▲雅凜輕生獲救，表示會努力活下去，讓前夫付出代價。（圖／雅凜IG）
雅凜經過搶救後，28日恢復清醒，她在IG曬出在病床上插著鼻管、模樣虛弱的照片，向擔心她的粉絲報平安，表示脫離險境後萌發求生意志，「醫生說我能活下來，根本就是個奇蹟」、「我會為了愛我的人堅強活下去」。她點名前夫金英傑跟娛樂YouTuber李鎮浩散布不實消息，未來會讓他們付出代價，等待自己完全康復後，會拍一張展露微笑的照片給大家看，字字句句都讓粉絲相當心疼，希望她能勇敢面對人生難關，不要輕易放棄生命。


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