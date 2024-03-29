MLB／開季必看！Burnes曲球幅度驚人、Webb伸卡球位移超「噁心」
MLB大聯盟今（29）日本土開幕戰共有13場比賽，其中舊金山巨人先發投手王牌Logan Webb，在對陣聖地牙哥教士的比賽中投出位移幅度超誇張的伸卡球，讓人嘆為觀止；另外巴爾的摩金鶯隊賽揚王牌Corbin Burnes的超狂曲球，也可稱作是本日最值得回味的投球表現之一。
記者張志宇／綜合報導
巨人對決教士的賽事，比賽進行到3局下，巨人先發王牌Logan Webb，在2好、2壞情況下，投出一顆位移幅度超誇張的伸卡球，從影片得知這顆伸卡球位移幅度有兩個打者的距離之多，一路從打者身體橫移至好球帶紅中位置，有球迷吃驚地表示，「我的天啊！一生中從未見過這種位移的伸卡球。」
本場巨人王牌Logan Webb主投6局用91球，送出5K失掉2分，但無奈打線不給力，無緣拿下本季首勝。
第二位值得關注的投球表現，為金鶯在休賽季交易來的賽揚投手Corbin Burnes，在4局上時面對天使強打Taylor Ward，在1好、2壞情況下，投出一顆變化幅度之大的大曲球，讓在打擊區的Taylor Ward下意識的閃避這顆球，但這顆大曲球獲得裁判青睞判定為好球，隨後Corbin Burnes在投出一顆相同變化幅度很大的曲球，讓Taylor Ward揮棒落空三振出局。
金鶯在休賽季透過交易搶下賽揚強投Corbin Burnes，本戰Corbin Burnes不負眾望，主投6局只用82球就送出11K，僅被敲出1安沒有投出保送，拿下本季首勝。
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