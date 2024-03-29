韓國嘻哈大廠AOMG爆出走潮！創辦人朴宰範超狂傳奇一次看

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美籍韓裔的朴宰範從小在美國長大，17歲那年通過「JYP娛樂」海外海選資格後隻身前往韓國，歷經4年的練習生生涯後成為男團「2PM」隊長。2009年有粉絲挖出朴宰範在個人網頁上寫下：「不喜歡韓國人」、「好想回美國」等字句後被炎上，隨後便宣布退出「2PM」並與「JYP娛樂」解約。據傳，朴宰範在宣布退出2PM當天馬上搭機返回美國，不少粉絲都到機場希望他能繼續留下來。
SOLO出道力拼事業第二春 成實力派偶像歌手
在與「JYP娛樂」解約隔年，朴宰範在YouTubeg上開設自己的頻道，並靠著自己改編B.O.B的《Nothing on you》歌曲分享給許久未見的粉絲，並在24小時內瞬間獲得200萬人次點閱，更因此被世界各地所認識，打開歐美市場。2010年中，朴宰範宣布加入美國事務所Digital Media，並隨即回到韓國以SOLO身份繼續發展，並獨立製作為自己的專輯作詞作曲，因此成為韓國新一代實力派偶像歌手。
AOMG廠牌門面 嘻哈天王朴宰範
2013年成立的嘻哈廠牌「AOMG」及2017年成立的「H1GHR MUSIC」，相繼成為韓國最火熱的2大嘻哈廠牌。2021年朴宰範辭去「AOMG」及「H1GHR MUSIC」代表職務，並於隔年成立新的經紀公司「MORE VISION」。作為曾經的廠牌看板人物，同為創辦人的Simon D曾寫歌致敬朴宰範，他認為，朴宰範作為公司代表，一年中有將近一半的時間在飛機上度過，除了帶領著廠牌向前進之外，還能高產地推出新作品，讓他感到望塵莫及。
全能藝人跨足商業 燒酒品牌大獲成功
2021年底，朴宰範宣布辭去AOMG及H1GHR MUSIC代表職務，同時註銷自己的IG帳號，讓不少粉絲以為朴宰範要退休。未料朴宰範非但沒有退休，反而成立新的經紀公司「MORE VISION」，簽下請夏、Honey J等人，希望能為各位粉絲呈現更不一樣的音樂。更令人驚訝的是，朴宰範還創立了自己的燒酒品牌WONSOJU，憑藉其獨特的美感，將嘻哈元素及文化融入瓶身設計中，更在研發階段親自下田去耕種自家燒酒品牌所需的大麥，因此創下了7個月銷售近200萬支燒酒的驚人紀錄，讓粉絲們都十分佩服朴宰範的能力。
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