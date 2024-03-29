米酵菌酸無解毒劑「死亡率逾4成」！毒物醫提1解方 恐成救命稻草
寶林茶室食物中毒風波續燒，衛福部昨（28）晚召開臨時記者會，提到首位死者體內驗出「米酵菌酸」，引起外界關注。目前米酵菌酸沒有解毒劑，醫界僅能以洗腎、換血、換肝等療法救治肝腎衰竭患者；中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮認為，或許可以使用乙醯半胱胺酸（N-acetylcysteine，NAC）當解毒劑搶救，因為乙醯氨酚中毒症狀與米酵菌酸有多處相似。
記者賴禹妡／綜合報導
米酵菌酸中毒死亡率達4成以上
洪東榮指出，米酵菌酸的毒性強，僅1到1.5mg就足以讓人體粒線體的運轉受影響，進而損壞腦、肝臟及腎臟等器官。接觸到米酵菌酸中毒患者，死亡率在4成以上，由於細胞死亡後難以再生修復，目前也沒有解毒劑讓粒線體恢復功能，因次醫界對於米酵菌酸也束手無策，僅能仰賴身體器官自我修復。
乙醯半胱胺酸當解毒劑
洪東榮透露，目前收治醫院治療肝腎衰竭患者的方法，以支持性療法為主，或採用血液透析（洗腎）、血漿置換術，將體內毒素移除。但他認為，或許可以嘗試用「乙醯半胱胺酸」當作解毒劑來救治。
洪東榮解釋，「乙醯半胱胺酸」通常是用來救治「乙醯氨酚」中毒患者，而乙醯氨酚與米酵菌酸有多個中毒症狀相似，使用乙醯半胱胺酸來解毒，或許對於搶救米酵菌酸中毒患者有幫助，可阻斷病程發展。
台大教授姜至剛持不同看法
不過，台大毒理學研究所教授姜至剛卻認為，就此次個案病況，使用乙醯半胱胺酸救命有一定難度，目前僅能透過血漿置換術，來清除毒素緩解病程發展，對於米酵菌酸療法持不同看法。