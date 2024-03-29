AOMG全員出走中！廠牌元老GRAY也離去　「音源強盜」LOCO扛下門面

我是廣告 請繼續往下閱讀
GRAY作為AOMG草創初期的創始成員，其地位不言而喻，在公司不僅僅只是「顏值擔當」，更身兼饒舌歌手及製作人的身分，每每廠牌藝人的歌曲掛上GRAY的名字，就能立即席捲各大音源榜，GRAY在AOMG長達11年之久，幾乎是廠牌內的靈魂人物，在證實合約到期將出走AOMG後，不少粉絲都十分期待他將要將自己的天賦帶往何處，同時也感嘆「無法想像沒有GRAY的AOMG」。
黑暗抑鬱代表 「渴望家庭」的禹元才
本次的出走名單也包含在AOMG度過7年歲月的禹元才，2017年在前輩LOCO成名的饒舌選秀節目《Show Me The Money 6》爆紅，在節目中以第3名的成績出道，更憑藉與LOCO和GRAY合作做的〈We Are〉，在YouTube Music上獲得超過1.2億次的播放量。禹元才憑藉著黑暗抑鬱的風格在嘻哈圈佔有一席之地，受訪時曾表示在AOMG這段期間，成員們給他的支持與鼓勵，讓原先患有憂鬱症的禹元才逐漸痊癒，不少粉絲得知他不續約的消息後，紛紛表示希望禹元才能再找到下一個讓他覺得「像家的地方」。
霸榜嘻哈妖精 A社女力李遐怡
本次出走中的女歌手李遐怡則在2020年加入AOMG，在李遐怡決定從「YG娛樂」跳槽時，詢問了不少前輩的意見，得到的回饋都是「這是一個可以一直待下去的地方」，因此李遐怡帶著熱情與天賦前往AOMG，發布的第一個作品〈HOLO〉隨即橫掃各大音源榜，並且為她大開知名度，展開了一系列不間斷的活動，並且持續推出新作品，因此在宣布離開AOMG後，不少粉絲都感到十分驚訝。
金牌製作人 最強幕後GooseBumps
曾獲的連續2屆韓國嘻哈獎「年度最佳製作人」的GooseBumps與李遐怡同為2020年加入，身兼製作人和DJ雙重身分的GooseBumps在AOMG期間打造無數歌曲，並且屢屢橫掃韓國各大音源榜，可說是AOMG最強的幕後靠山之一。
外表靦腆的嘻哈野獸 音源強盜LOCO
AOMG目前的最大咖藝人當屬LOCO，他在2012年參加韓國饒舌選秀節目《Show Me The Money》第1季獲得冠軍後出道，成為AOMG旗下藝人後時常與前老闆朴宰範同框入鏡。LOCO靦腆清新的外型，在當時與朴宰範、GRAY 3人被喻為南韓「嘻哈界暖流三帥」，靦腆憨厚的外表下，有著狂野的饒舌嘻哈魂，時常用軟萌稚嫩的臉龐唱出最兇狠的歌詞，推出的單曲及專輯屢屢攻佔音源榜，被粉絲們譽為「音源強盜」。曾與上週來台演唱的「MAMAMOO」成員華沙多次在螢幕前組成CP，2022年親自宣布結婚喜訊時不少粉絲都笑著表示：「怎麼不是華沙！」
上述幾人中僅LOCO仍舊堅守在AOMG，不少粉絲認為此次AOMG的大型出走潮，跟朴宰範的2021年離開有莫大的關係，因此GRAY、禹元才、李遐怡以及GooseBumps等人才會在合約到期後選擇不續約另尋出路。近期也爆出AOMG旗下藝人Meenoi突然深夜直播失控爆哭，緊接著是執行長DJ Pumpkin因「Meenoi事件」宣布卸任執行長，一系列的事件發生，讓不少粉感嘆AOMG過去的光榮時代已經逐漸走向歷史。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道