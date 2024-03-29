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數位帳戶成長趨緩！純網銀再祭活儲年息3.5%　存滿20萬利息1400元

▲面對數位帳戶開戶數成長有趨緩跡象，純網路銀行持續祭出高利率優惠，吸引民眾開戶，持續祭出活儲最高年息3.5%，新戶存滿20萬元活儲，利息逾1400元。（圖／記者朱永強攝）
▲面對數位帳戶開戶數成長有趨緩跡象，純網路銀行持續祭出高利率優惠，吸引民眾開戶，持續祭出活儲最高年息3.5%，新戶存滿20萬元活儲，利息逾1400元。（圖／記者朱永強攝）

記者顏真真／台北報導

面對數位帳戶開戶數成長有趨緩跡象，純網路銀持續祭出高利率優惠，吸引民眾開戶，而且不用定存也能享有高利。將來銀行今（29）日宣布，活儲最高年息3.5%優惠延長至9月底，新戶存滿20萬元活儲，利息逾1400元，若再加上攜手中華電信推出的ESG回饋，指定中華電信等代扣繳帳單最高回饋800點，合計最高等值逾2200元回饋。

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將來銀行雖然是3家純網銀中最晚開業，不過，有國家隊加持，背後股東包括中華電信、兆豐銀行等，將來銀行也善用股東資源，除與兆豐銀行合作發行聯名卡，今日更攜手最大股東中華電信祭出ESG主題回饋，也揭曉第2季的優惠，把第1季廣受好評的活儲最高3.5%專案延長到9月底。

▲將來銀行與中華電信共推ESG 主題優惠，活儲最高3.5%專案也延長到9月底，開戶及指定中華電信等代扣繳帳單，合計最高等值逾2200元回饋。（圖／記者顏真真攝）
▲將來銀行與中華電信共推ESG 主題優惠，活儲最高3.5%專案也延長到9月底，開戶及指定中華電信等代扣繳帳單，合計最高等值逾2200元回饋。（圖／記者顏真真攝）
除開戶可享活儲利息最高逾1400元，指定中華電信等代扣繳帳單，可享每月帳單回饋10%的N點回饋（每月最高50的N點），專案回饋期間長達12個月，等於最高回饋600的N點，而中華電信則加碼回饋最高Hami Point 200點，等於中華電信客戶合計可獲800點，也就是新戶合計最高等值逾2200元回饋，更可再抽Gogoro機車。

至於既有的將來銀行客戶，只要完成「將來APP帳單自動扣繳」 或申請兆豐將來聯名卡帳單代扣繳設定且成功扣款，也可參加Gogoro電動機車的抽獎。

將來銀行董事長鍾福貴表示，將來銀行是台灣3家純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行、關貿網路等台灣6大殷實企業合資籌建，隨著新業務上線，將持續推出對客戶實惠的方案，積極落實ESG。

至於另一家純網銀樂天國際銀行「777新春好運」存款專案在3月30日開戶的新戶，可開立年利率高達「7%」的「7天期」優惠存款，最高可存入新台幣「7萬元」，7天後即可輕鬆領取利息。高資產客戶也可挑戰「沒有存額上限」年利率「1.6%」的7日優存活動，週週存週週領，存越多領越多。若開戶時，填寫推薦代碼，完成開戶並於指定期間登入APP，還可再領新戶紅包200元。 

台灣首家原生數位銀行王道銀行，在4月1日之前，首次開戶且選擇「新台幣高利活儲年利率6.66%」優惠專案，自成功開戶之次一營業日起算2個月內，新台幣活儲帳戶餘額於10萬以內，可享年利率6.66%的活儲優惠，超過10萬部分則依銀行活儲牌告利率計息。

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