粿條沒驗出米酵菌酸！王必勝曝1原因：仍高度懷疑 下個輪調味料
寶林茶室食物中毒風暴仍在延燒，衛福部今（29）日晚間18時45分召開臨時記者會，次長王必勝在記者會中公布，目前8名重症中毒者均驗出米酵菌酸。不過寶林茶室現場及供應商蒐證的粿條檢驗結果為米酵菌酸陰性，剩餘32件檢體如調味料、調味粉、醬油等還會陸續檢驗；不過由於前面使用的粿條已無法再檢驗，因此王必勝仍高度懷疑有問題。
記者賴禹妡／綜合報導
王必勝在記者會上表示，從寶林茶室搜出的粿條、香蘭葉及在來米粉檢驗結果已經出爐，這3樣重要相關檢體均沒有驗出米酵菌酸，供應商「大粄城公司」也抽樣16件粿條檢驗，結果一樣是陰性。
王必勝指出，目前8例重症皆有驗出米酵菌酸陽性，「可以說確定中毒事件是米酵菌酸所引起」。衛生局在寶林茶室現場總共蒐證35件檢體，目前先選擇相關性較高的3件檢驗，也就是粿條、香蘭葉及在來米粉，剩餘32件檢體包含調味料、調味粉、醬油等，目前還在陸續檢驗中，未來結果出爐會再向大眾報告。
王必勝透露，接下來要檢驗的部分以人、物來區分，人的部分先是要取得13位輕症返家的檢體，物品部分是在寶林茶室搜出的食材要陸續檢驗，環境部分則是要驗唐菖蒲伯克氏菌，同時也會盡快召開相關會議，召集農業、細菌、毒物等領域專家一同探討，「不會漏掉一點蛛絲馬跡」。
不過粿條是否已完全排除嫌疑？王必勝直言，由於前面那批粿條已全數用完，目前檢驗的粿條並非同一批，因此還是相當可疑。只是就目前檢驗結果而言，供應商及寶林茶室現場檢驗的粿條暫時看起來沒有問題，不過前面那批用完的粿條無法已再去檢驗，因此他仍高度懷疑有問題。