「一粒魔性應援舞」讓他一夕爆紅！葉保弟從練習生變球員好勵志

中職樂天桃猿開季名單！賴胤豪、林耀煌、杜禹鋒　生涯首度一軍

▲樂天賴胤豪雖然在熱身賽被打爆，仍被帶入中職開幕戰。（圖／樂天球團提供）
▲樂天賴胤豪雖然在熱身賽被打爆，仍被帶入中職開幕戰。（圖／樂天球團提供）

記者吳政紘/綜合報導

中職樂天桃猿今（29）日公布開季一軍名單，與統一獅、台鋼雄鷹都登錄27人，菜鳥賴胤豪、林耀煌、杜禹鋒生涯首度開季一軍出發，反倒是馬傑森、朱辰洋、黃偉晟、宋嘉翔、林子偉等球員是從二軍出發，其中林子偉因傷未癒，狀況還要觀察，其他球員也都各自要調整。

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樂天桃猿熱身賽最大問題在於後援投手，陳禹勳、賴鴻誠等有經驗球員都出走，加上要把邱駿威掉成後援投手，整體方針也有所調整，樂天桃猿過去就是打擊見長的球隊，要說想在開幕戰贏球，甚至擊敗味全龍隊，就要看投手能否守住。

今年樂天桃猿陳禹勳、郭嚴文都轉隊到味全龍隊，龍隊還有前樂天桃猿捕手劉時豪、林智勝等在陣中，味全龍隊儼然也是「小Lamigo」。

樂天桃猿開季名單如下：

投手11人：蘇俊璋、陳柏豪、陳鴻文、陳冠宇、葉家淇、邱駿威、威能帝、賴胤豪、王志煊、黃子鵬、莊昕諺。

捕手3人：林泓育、張閔勛、嚴宏鈞。

內野手8人：梁家榮、林承飛、杜禹鋒、林立、馮健庭、廖健富、林智平、朱育賢。

外野手5人：余德龍、林政華、林耀煌、邱丹、陳晨威。

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