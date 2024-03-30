今日社論／街頭槍聲響不停！台灣黑槍浮濫問題須被正視

我是廣告 請繼續往下閱讀
如果誠如張男所言，從網路廣告就可購買槍枝，未免太無法無天，但其真實性尚有待追查。然而從近年多起槍擊案看來，台灣的黑槍問題確實嚴重，衝擊治安。
就在前年底，九合一大選之前，台南學甲爆發88槍槍擊案，掀開南部的光電、爐碴等利益糾葛；而去年4月，年僅17歲的劉姓少年若無旁人地掃射新北土城一處當舖，在車水馬龍的街上當眾連開51槍，實在駭人聽聞。上述僅列舉近年開槍數量較多的大案，而其他黑道尋仇、恐嚇報復等小型槍擊案，不勝枚舉。
警政署不是沒有作為，今年3月初，刑事警察局曾公開發布消息，2月19日到29日實施同步掃黑、肅槍專案，動員警力8806人，執行治平專案65件、查獲犯嫌399人，且查扣各式槍械77枝。但這77枝槍，恐怕只是冰山一角而已。
警方自鳴得意才過沒多久，3月23日深夜11時許，桃園景福派出所竟遭楊姓男子掃射8槍，並爆發警匪槍戰，雙方共開了99槍，導致一名蔡姓員警中彈受傷。而才不到一週時間，數發部相繼遭到槍擊，不禁令人質疑，警方掃黑肅槍的成效到底在哪裡？
派出所、政府部門是公權力單位，竟然也會遭受黑槍挑釁，可見歹徒已不把公權力放在眼裡，連派出所都會吃「慶記」了，手無寸鐵的市井小民也只能提心吊膽、自求多福。
當黑槍日漸浮濫，槍擊案屢見不鮮，尤其公權力備受挑戰之際，不禁令人擔憂，有朝一日，台灣是否可能發生如外國般在校園或商場的大規模槍擊死傷案件，此非危言聳聽，而是呼籲執政者必須正視問題，未雨綢繆，切勿等到慘劇發生才來彌補。
數發部的三聲驚天槍響，雖短暫引起輿論注意，但馬上淹沒在「米酵菌酸」中毒案的風暴當中，未見行政、立法單位對此多加關注。台灣究竟有多少黑槍流竄？槍枝來源為何？又要怎麼斷源？這些問題，主管機關都欠國人一個答案。
在台灣，槍枝受到《槍砲彈藥刀械管制條例》所限制，除了原住民、漁民申請獵槍、魚槍之外，私人禁止擁槍。基本上，黑槍、槍擊案等問題，根本就不該出現，但當槍聲屢屢在街頭響起，台灣社會似也漸漸麻木，這正是溫水煮青蛙的危機，要解決問題最怕麻木不仁，呼籲警政單位仔細追查，提出具體對策，還給人民良好治安。