2024台灣最大「韓國嘻哈盛事」！8位饒舌精英5月25日北流開唱
韓國嘻哈歌手The Quiett宣布領軍嘻哈品牌「AMBITION MUSIK」旗下ASH ISLAND、CHANGMO、KEEM HYO EUN、HASH SWAN、ZENE THE ZILLA、DON MALIK、PAUL BLANCO等7位菁英級饒舌歌手，於5月25日下午6點在台北流行音樂中心的戶外演出廣場舉行「BITION BOYZ」演唱會，打造2024年在台北最大的韓國嘻哈盛事。
記者陳雅蘭／綜合報導
「AMBITION MUSIK」是韓國嘻哈界的權威廠牌，集結一眾在韓國嘻哈圈具有顯著影響力的嘻哈歌手。主辦單位與「AMBITION MUSIK」表示，這7位「BITION BOYZ」因為是首次來台與粉絲見面，特別準備豐富的曲目和福利，屆時不僅有個人表演，還將帶來多樣的聯合演出，成為年度嘻哈樂迷的重要音樂盛事。
「BITION BOYZ」演唱會將於5月25日下午6點，在台北流行音樂中心戶外演出廣場舉行，票價近日公開，4月13日中午12點在Ibon網站啟售。
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