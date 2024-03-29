7-11愚人節沒在鬧！「410杯咖啡1萬元」內行秒搶　正確喝法賺翻了

馬斯克用「K他命」解憂鬱　身心科醫證實：有效，但非萬能！

▲馬斯克在接受外媒採訪時提到自己會用K他命來治療憂鬱症，事實上，低劑量的K他命確實可以治療重度憂鬱症患者。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬斯克在接受外媒採訪時提到自己會用K他命來治療憂鬱症，事實上，低劑量的K他命確實可以治療重度憂鬱症患者。（圖／美聯社／達志影像）

記者周淑萍/綜合報導

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下的AI新創公司xAI，將於下週推出聊天機器人「Grok-1.5」，且X的用戶可以搶先體驗，馬斯克更發出豪言Grok2的表現應該在「所有指標上都會領先目前的AI」。而這位科技狂人的背後隱藏著憂鬱症，馬斯克受訪時曾經提到，會使用Ｋ他命治療他的憂鬱症。身心科醫師楊聰財表示，確實，極低劑量的K他命，針對嚴重、難治的憂鬱症病患有療效，但長期使用的效果如何，以及是否也會成癮依賴風險，也是另一需要考量的層面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬斯克稱自己有遺傳性的憂鬱症，需要透過K他命來治療，乍聽之下，可能覺得不太可能，但實際上K他命在醫學報告中已經證實具有抗憂鬱療效。楊聰財醫師指出，目前國內的研究發現，利用麻醉劑量20分之1的極小劑量K他命治療「具有嚴重自殺傾向的難治型憂鬱症病患」，有抗憂鬱療效。

▲有憂鬱症傾向的民眾，可自行透過簡式量表測驗。（示意圖／取自photo AC）
▲楊聰財醫師指出，目前國內的研究發現，利用麻醉劑量20分之1的極小劑量K他命治療「具有嚴重自殺傾向的難治型憂鬱症病患」，有抗憂鬱療效。（示意圖／取自photo AC）
🟡能有效降低自殺風險

研究的結果顯示，有一半的自殺病患能降低自殺風險達50%以上，另有約20-25%的病患達到部分緩解，尤其在重複注射後，療效更為顯著，能有效縮短傳統抗憂鬱劑需3星期至1個月才會出現療效的空窗期。在第3星期K他命注射後的21天追蹤期時，有約一半的病患屬於下降自殺風險之反應良好者，而部分緩解者有15-20%左右，可以顯見確實有其療效，但是還是有1/4仍屬難治的自殺病患。

🟡K他命並非萬能

可是，K他命並非萬能，抗憂鬱療效可維持10至14天，抗自殺療效可以維持5至7日，因此面對有嚴重自殺傾向的病患，臨床上建議在1週內連續注射2至3次低劑量K他命，用來快速下降病患自殺危險性及增加存活率。用K他命來治療會不會兩面刃，楊聰財醫師點出問題，長期使用的效果如何，以及是否會成癮依賴風險，還需要進行後續藥效以及副作用的效益比做比較。

▲防檢署擬推寵物入境免隔離方案，雖然提高文件審核門檻，獸醫師仍認為增加狂犬病入侵風險。（圖／康仲誠）
▲Ｋ他命是一種中樞神經傳導抑制劑，從1960年代開始被用來當成麻醉藥，但病人在麻醉恢復時容易有異常的感覺，而逐漸被其他的麻醉藥所取代，但目前仍用在獸醫的麻醉上。（圖／NOWnews資料照片）
🟡目前仍用在獸醫的麻醉上

提到醫療型的K他命，醫師也同步分享毒品K他命的危害。Ｋ他命學名為氯胺酮，俗稱K仔、K粉、Ｋ他命、克他命，在台灣，經常被稱為褲子。Ｋ他命是一種中樞神經傳導抑制劑，從1960年代開始被用來當成麻醉藥，特別是小孩和動物的麻醉，但因為病人在麻醉恢復時容易有異常的感覺，而逐漸被其他的麻醉藥所取代，但目前仍用在獸醫的麻醉上。

🟡K他命成癮造成5大問題

K他命目前是第三級毒品，是很容易被濫用作為一種毒品，導致許多健康問題：

📍1成癮性：K他命有較強的成癮性，可能導致人們對其產生依賴性，難以戒斷。

📍2身體健康問題：對身體造成嚴重影響，包括腎臟損傷、膀胱問題、心臟問題和呼吸問題等。

📍3精神健康問題：可能導致精神健康問題，如焦慮、抑鬱、幻覺和精神錯亂等。可能是暫時的也可能是長期的。

📍4認知功能受損：可能損害認知功能，包括記憶力、注意力和思維能力。

📍5社會問題：可能導致社會問題，如破壞家庭關係、職業失誤、財務問題，甚至犯罪行為。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

馬斯克自曝用「K他命」抗憂鬱！醫：低劑量治療型可改善重度患者

Grok-1語言模型預計一周內開源！科技狂人馬斯克真的說到做到

馬斯克的AI聊天機器人Grok-1.5即將問世！豪言「超過目前所有AI」

Neuralink成功將晶片植入人類大腦！馬斯克：想像霍金可快速溝通

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞