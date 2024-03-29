馬斯克用「K他命」解憂鬱　身心科醫證實：有效，但非萬能！

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🟡能有效降低自殺風險
研究的結果顯示，有一半的自殺病患能降低自殺風險達50%以上，另有約20-25%的病患達到部分緩解，尤其在重複注射後，療效更為顯著，能有效縮短傳統抗憂鬱劑需3星期至1個月才會出現療效的空窗期。在第3星期K他命注射後的21天追蹤期時，有約一半的病患屬於下降自殺風險之反應良好者，而部分緩解者有15-20%左右，可以顯見確實有其療效，但是還是有1/4仍屬難治的自殺病患。
🟡K他命並非萬能
可是，K他命並非萬能，抗憂鬱療效可維持10至14天，抗自殺療效可以維持5至7日，因此面對有嚴重自殺傾向的病患，臨床上建議在1週內連續注射2至3次低劑量K他命，用來快速下降病患自殺危險性及增加存活率。用K他命來治療會不會兩面刃，楊聰財醫師點出問題，長期使用的效果如何，以及是否會成癮依賴風險，還需要進行後續藥效以及副作用的效益比做比較。
🟡目前仍用在獸醫的麻醉上
提到醫療型的K他命，醫師也同步分享毒品K他命的危害。Ｋ他命學名為氯胺酮，俗稱K仔、K粉、Ｋ他命、克他命，在台灣，經常被稱為褲子。Ｋ他命是一種中樞神經傳導抑制劑，從1960年代開始被用來當成麻醉藥，特別是小孩和動物的麻醉，但因為病人在麻醉恢復時容易有異常的感覺，而逐漸被其他的麻醉藥所取代，但目前仍用在獸醫的麻醉上。
🟡K他命成癮造成5大問題
K他命目前是第三級毒品，是很容易被濫用作為一種毒品，導致許多健康問題：
📍1成癮性：K他命有較強的成癮性，可能導致人們對其產生依賴性，難以戒斷。
📍2身體健康問題：對身體造成嚴重影響，包括腎臟損傷、膀胱問題、心臟問題和呼吸問題等。
📍3精神健康問題：可能導致精神健康問題，如焦慮、抑鬱、幻覺和精神錯亂等。可能是暫時的也可能是長期的。
📍4認知功能受損：可能損害認知功能，包括記憶力、注意力和思維能力。
📍5社會問題：可能導致社會問題，如破壞家庭關係、職業失誤、財務問題，甚至犯罪行為。
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