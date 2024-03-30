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中職開幕戰分析！味全龍大巨蛋尬樂天桃猿　黃忠義：這一隊贏面大

▲味全龍推出「火球男」徐若熙先發，中職開幕戰「土洋大對決」。（圖／記者陳明安攝）
▲味全龍推出「火球男」徐若熙先發，中職開幕戰「土洋大對決」。（圖／記者陳明安攝）

記者吳政紘/綜合報導

中職開幕戰今（30）日下午5時準時登場，由去年冠軍味全龍隊出戰樂天桃猿，龍隊預計推出「龍之子」徐若熙先發，對尬洋投威能帝，「土洋大戰」一觸即發，到底誰會贏下首戰？《NOWnews今日新聞》節目「野球名人房」主持人，名球評「東哥」黃忠義，針對這場賽事，作出分析，他認為以實力來看，這是「台灣大賽延伸」，不過味全龍隊可能贏面較大。

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黃忠義曾在1999年中職開幕戰，代表興農牛出戰味全龍隊，恰巧龍隊在奪冠後，隔年就解散，因此，這也是味全龍自25年來，再次打中職開幕賽。

黃忠義說：「這場比賽比較像是味全龍跟去年樂天桃猿台灣大賽第8場」，他的意思是，這也是台灣大賽恩怨情仇的延伸。

此外，黃忠義認為雙方投手都會有不錯表現，「熱身賽看來徐若熙狀況很好，比去年更出色。」徐若熙唯一令人擔心的就是用球數，總教練葉君璋也運籌帷幄。

味全龍隊可能會跟樂天打到難分難捨，黃忠義透露，可能會是「投手戰」，因此雙方在細節上要小心，尤其樂天牛棚在熱身賽看起來年輕投手居多，所以特別要注意。

樂天桃猿把賴胤豪也拉上一軍，但牛棚依舊有陳冠宇、邱駿威、王志煊等球員在，陳禹勳、郭嚴文遇到老東家，表現可能會更奮起，期待對決的戲碼出現。

▲味全龍重砲吉力吉撈．鞏冠敲出中職熱身賽的大巨蛋首轟，成為觀戰焦點之一。（圖／味全龍提供）
▲味全龍重砲吉力吉撈．鞏冠敲出中職熱身賽的大巨蛋首轟，成為觀戰焦點之一。（圖／味全龍提供）
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