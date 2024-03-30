朱學恒涉犯強制猥褻重判1年2月！律師呂秋遠分析關鍵：判有罪剛好
名嘴朱學恒因涉及強吻北市議員鍾沛君，遭檢方依法起訴，台北地院一審判決出爐，依強制猥褻罪判處朱學恒1年2月。對此，知名律師呂秋遠於臉書PO文指出，朱涉犯強制猥褻，遭北院判處1年2月，就司法實務上來說，比起一般刑度確實較高。呂秋遠表示，朱學恒只承認性騷擾，卻不承認強制猥褻，顯見犯後態度不佳，自白也避重就輕，不承認自己的犯罪行為，開嗆「判有罪剛好」，並點出告人、被告都是同陣營的人「哪來的政治迫害？」。
記者林盈君／綜合報導
呂秋遠指出，過去一般的強制猥褻罪刑，表面上看是6個月到5年，但多約落在8到10個月上下，輕判6月的也大有所在，但朱學恒備法院重判，給社會帶來很多啟示，包括所謂的自首，要在犯罪事實沒被發現前，如果人家已經報案，再去自首，這是沒有用的。況且自首，是要承認所有的犯罪事實，只承認性騷擾，不承認強制猥褻，這不叫做自首，叫做犯後態度不佳。
呂秋遠並點出，朱學恒以為自己是泛藍的話語權共主，所以覺得可以肆無忌憚的強制對泛藍議員上下其手，這叫做得意忘形。表示「大家都是自己人，卻不願意撤告或和解，代表你們根本就不是朋友，或者是人家忍你很久，想要看你入獄服刑」。止於朱提到的「政治迫害」，呂秋遠表示「自己去強制猥褻同陣營的女性，女生堅持要告他，他自己也承認，至少有性騷擾，只是不承認強制猥褻而已，判有罪剛好」，且告人、被告，都是同陣營的人，哪來的政治迫害？
最後呂秋遠提到，鍾沛君曾表示「希望這個小小勝利，能給予所有受過委屈的靈魂勇氣與希望」，但上訴二審如果和解，他（朱學恒）又願意認罪，就有機會得到緩刑，所以請鍾議員（鍾沛君），一定要堅持下去，我們都會支持你的！
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