短今穿成小紅帽！百褶裙大露「絕對領域」 本人自認像大野狼
短今（鈑金、本名胡馨儀）為「PS女孩」人氣成員，憑173公分身高和34E、25、35極致三圍，以及無厘頭、人來瘋性格圈粉無數，曾經打敗峮峮、林襄等人，獲選《NOWnews今日新聞》舉辦的「必敗啦啦隊女神寫真集」票選冠軍。短今近日在IG分享一組穿搭照，放送「絕對領域」，造型被說像小紅帽，本人搞笑自封：「其實我是大野狼！」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的照片，短今一頭長髮紮成雙馬尾，穿戴荷葉領和大紅色針織背心，下裝以百褶裙搭配踝上襪，露出襪子到裙緣之間的「絕對領域」，一對比例勻稱的纖腿相當吸睛，她在配文寫下：「雖然你們說我的穿搭是小紅帽！但其實我是大野狼，嗷嗚～」
貼文發布後，大批網友猶如原地暴動，激動留言：「不可能有這麼可愛的大野狼」、「鈑金最美」、「吃我吃我吃我」、「身材超苗條！」
短今因為神似經典韓劇《大長今》的女主角李英愛，而得此藝名，曾經參與歌舞大秀《臺灣舞孃》演出，她透露，當年和朋友去看棒球比賽，親身感受到現場的震撼力，興起報名啦啦隊徵選的念頭，2016年2月順利加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，受封「極品大隻馬」、「中職啦啦隊小巨人」。
成為PS女孩後，短今人氣急速攀升，曾經與同期的峮峮被票選為新人王，也擔任過隊長一職，2018年底發行個人首本寫真書《今夏戀愛中》，2021年5月推出第二本寫真作品《今日旅行中》。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道