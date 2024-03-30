影／布朗森61分之夜！「斑馬」卻將球丟向觀眾席　球迷想起字母哥

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只見Victor Wembanyama在比賽結束前，先是緊緊地抱住球，隨後比賽結束後就將球丟向觀眾席，並與隊友開心慶祝。隨後鏡頭也照到本場比賽締造生涯新紀錄的Jalen Brunson，而目前則是暫時不確定這顆球的最終去向，以及Brunson會不會去將這顆球要回來。而過去公鹿隊球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo曾因為單場砍下64分，賽後想要將球要回，未料對手溜馬卻是想要把這顆球交給生涯首度得分的新秀Oscar Tshiebwe，隨後將比賽用球帶離球場，引發Antetokounmpo與公鹿球員的不滿，一度前往溜馬休息室「要球」，最終在公鹿工作人員協助下，順利取回比賽用球。
賽後Wembanyama這個舉動被轉發到網路上之後，也吸引許多網友關注，並紛紛留言寫下：「鏡頭轉到字母哥」、「尼克輸了可能Brunson也不想要這顆球了」、「斑馬真是太瘋狂了」、「這顆球對於2人都很重要欸」。
Victor Wembanyama本場比賽上陣37分鐘，攻下40分20籃板，除了是他生涯首度單場砍下40分之外，更是自1993年的「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）以來，首位單場繳出40分20籃板的新秀。
至於Jalen Brunson則是也不甘示弱，本場比賽一共出賽43分鐘，累計47投25中、三分球13投5中，罰球6罰全進，砍下61分4籃板6助攻，得分創下個人生涯新高，可惜最終並未率領球隊取勝。而Brunson 的47次出手，也成為了自從湖人傳奇球星「老大」Kobe Bryant告別戰（累計共50投）之後，單一球員比賽最多出手次數，也是尼克隊史上，單場比賽球員出手次數最高紀錄。
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