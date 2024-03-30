中職35年開幕戰今晚開打！完整6隊轉播資訊出爐　懶人包一次看

影／布朗森61分之夜！「斑馬」卻將球丟向觀眾席　球迷想起字母哥

▲Jalen Brunson今(30)日面對馬刺隊的比賽上，單場攻下61分，寫下個人生涯新高。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jalen Brunson今(30)日面對馬刺隊的比賽上，單場攻下61分，寫下個人生涯新高。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA今（30）日聖安東尼奧馬刺在主場迎戰排名東區第4的紐約尼克，本場比賽馬刺狀元郎「斑馬」Victor Wembanyama站出來守護主場，單場狂砍40分、20籃板 、7助攻，即便尼克球星布朗森（Jalen Brunson）全場爆砍生涯新高61分仍無用，最終馬刺在延長賽中以130：126驚險擊敗尼克，收下3連勝。而在延長賽確定收下勝利之後，Wembanyama也將球丟向觀眾席，賽後在網路上引發不少討論，更是有人笑稱「鏡頭轉向字母哥」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

只見Victor Wembanyama在比賽結束前，先是緊緊地抱住球，隨後比賽結束後就將球丟向觀眾席，並與隊友開心慶祝。隨後鏡頭也照到本場比賽締造生涯新紀錄的Jalen Brunson，而目前則是暫時不確定這顆球的最終去向，以及Brunson會不會去將這顆球要回來。而過去公鹿隊球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo曾因為單場砍下64分，賽後想要將球要回，未料對手溜馬卻是想要把這顆球交給生涯首度得分的新秀Oscar Tshiebwe，隨後將比賽用球帶離球場，引發Antetokounmpo與公鹿球員的不滿，一度前往溜馬休息室「要球」，最終在公鹿工作人員協助下，順利取回比賽用球。

▲公鹿隊球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo砍下64分寫生涯新高，賽後比賽用球卻一度被溜馬隊拿走。（圖／美聯社／達志影像）
▲公鹿隊球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo砍下64分寫生涯新高，賽後比賽用球卻一度被溜馬隊拿走。（圖／美聯社／達志影像）

賽後Wembanyama這個舉動被轉發到網路上之後，也吸引許多網友關注，並紛紛留言寫下：「鏡頭轉到字母哥」、「尼克輸了可能Brunson也不想要這顆球了」、「斑馬真是太瘋狂了」、「這顆球對於2人都很重要欸」。

Victor Wembanyama本場比賽上陣37分鐘，攻下40分20籃板，除了是他生涯首度單場砍下40分之外，更是自1993年的「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）以來，首位單場繳出40分20籃板的新秀。
至於Jalen Brunson則是也不甘示弱，本場比賽一共出賽43分鐘，累計47投25中、三分球13投5中，罰球6罰全進，砍下61分4籃板6助攻，得分創下個人生涯新高，可惜最終並未率領球隊取勝。而Brunson 的47次出手，也成為了自從湖人傳奇球星「老大」Kobe Bryant告別戰（累計共50投）之後，單一球員比賽最多出手次數，也是尼克隊史上，單場比賽球員出手次數最高紀錄。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

影／詹皇力挺湖人隊友！直指「字母哥」走步　罰球不進還嘲諷跳舞

NBA／恐怖二人組來了！字母哥+Lillard合體成功　聯手寫40年紀錄

詹皇4萬分要怎麼破：Curry連投27小時三分球、字母哥連續罰球1週

NBA／「字母哥」狂轟32分！末節公鹿114:105逆轉勝　賞76人2連敗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞