更新／寶林茶室中毒案延燒！通報個案再+4　37歲女吃咖哩、冰奶茶

寶林新個案吃咖哩仁當中鏢！米酵菌酸禍端「小資版天貝」永久禁產

▲今日寶林茶室食物中毒案增加的個案中，其中1人竟是食用「咖哩仁當」才米酵菌酸中毒，而非粿條。（圖／資料照片）
▲今日寶林茶室食物中毒案增加的個案中，其中1人竟是食用「咖哩仁當」才米酵菌酸中毒，而非粿條。（圖／資料照片）

記者賴禹妡／綜合報導

寶林茶室食物中毒案持續延燒，目前已累計25例中毒個案，其中2死、5住加護病房、1位住在一般病房、17位已返家休息。而今（30）日增加的個案中，其中1人竟是食用「咖哩仁當」才米酵菌酸中毒，而非粿條，引起一陣熱議，也有人開始注意起其他米酵菌酸中毒案件，挖出米酵菌酸最早是起源自印尼，而傳統甜點「小資版天貝」椰子發酵餅更是曾引起大規模死亡，如今已被當局明令永久禁止生產。 

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寶林茶室新個案「吃咖哩仁當中毒」
寶林茶室食物中毒案今日又增加4例輕症個案，衛福部指出，其中一名中毒者當天並非食用粿條，而是咖哩仁當及冰奶茶。據悉，「仁當」是以椰漿和多種香料慢火久燉的咖哩肉類料理，為馬來西亞家常菜；由於該個案餐點成為罕例，引起外界一陣熱議，也讓眾人開始注意起粿條以外的「米酵菌酸」高危險食品。 

▲寶林茶室食品中毒案件個案表。（圖／疾管署提供）
▲寶林茶室食品中毒案件個案表。（圖／疾管署提供）
「小資版天貝」椰子發酵餅釀禍
歷史上米酵菌酸首次被發現，是位於印尼爪哇一帶，當時流行一種印尼養生食品「天貝」，由黃豆製成，不過因成本價格關係，民間發展出天貝變體「椰子發酵餅（Tempe Bongkrek）」，從此小資版天貝受到大量貧窮家庭歡迎。不過，印尼最早在1895年荷屬東印度時期就爆發過椰子發酵餅中毒事件，當時尚未發現中毒原因，直到1930年代，印尼受到經濟大蕭條影響，許多家庭為了節省開支，決定在家自製椰子發酵餅，卻因衛生不佳及保存不易，讓椰子發酵餅中毒事件頻傳。 

▲高雄一名50多歲男子，因為尋求刺激，竟將整顆椰子塞進肛門，後經醫師開刀取出，病例登上英國國際期刊。（圖／取自photoAC）
▲因成本價格關係，民間發展出天貝變體「椰子發酵餅（Tempe Bongkrek）」，從此小資版天貝受到大量貧窮家庭歡迎。（示意圖／取自photoAC）
椰子發酵餅被印尼當局永久禁產
荷蘭科學家於1933年發現，椰子發酵餅中毒主因為唐菖蒲伯克氏菌（Pseudomonas cocovenenans）分泌出的「米酵菌酸」毒素。1962年印尼政府下令禁止製作椰子發酵餅，卻難以阻擋百姓繼續私下自行製作、食用的行為，自1951年至1975年間椰子發酵餅中毒案，就有多達7216名患者，其中850人死亡；1975年則有1036人因椰子發酵餅中毒，125人死亡。 

印尼最近一次椰子發酵餅中毒案發生於1988年，奪取37條性命，當局隨即重申永久禁止生產和銷售椰子發酵餅，目前印尼境內也鮮少再見到這種傳統甜點。 


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