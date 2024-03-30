憂米酵菌酸落地生根！農業部：我土壤沒有致病亞型、國產食材安全

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衛福部次長王必勝昨天表示，等到相關檢驗告段落，減少大眾恐慌後，將跨部會討論，如何進行環境、土壤調查，並針對椰子、玉米、米製品等製成產品的指引給民眾。
至於台灣生態、自然環境到底有沒有唐菖蒲伯克氏菌？陳駿季今天受訪表示，昨天傍晚農業部的研究單位、農業試驗所專家針對米酵菌酸是否存在台灣土壤環境進行了解。
陳駿季說，經過專家了解，會產生米酵菌酸的唐菖蒲伯克氏菌，有4個亞型，其中僅1個亞型「椰毒亞型」才可能產生米酵菌酸，其他3個亞型並不會產生；經過專家們長期觀測台灣植物及土壤，並沒有發現到「椰毒亞型」存在，台灣只存在其他3個亞型，但皆屬唐菖蒲伯克氏菌，因此容易被外界誤解。
陳駿季強調，台灣農業生態鏈並沒有被「椰毒亞型」污染的風險，因此地上種植的國產食材是安全的，呼籲消費者可以安心食用國產食品，特別是米，許多人受米酵菌酸中文譯名影響，以為和米有絕對關係，但其實不然，國產食材絕對可以安心食用。
陳駿季說，下週衛福部將召開專家會議，此次事件汙染源可能是在後製過程，也就是農產品採收後的製作過程被汙染，且玉米澱粉等部分食材又是從國外進口，他可以保證民眾用國產原型植物做料理是安全的。
對於部分縣市決定學校午餐4月份停用粿仔條、粄條，以及餐盒公會自主調整，4月份菜單中「粿條、年糕、河粉」等發酵類澱粉製品，調整用其他替代的麵品或米飯，是否會導致到台灣糧價波動？
陳駿季表示，會密切監控，國產米一定沒問題，但學校午餐使用的粿仔條、粄條不一定使用國產，可能會用到國外進口玉米澱粉等，因此尊重各縣市政府與餐盒公會的決定，但他也相信政府會盡速釐清。
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