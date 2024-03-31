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小禎最窮只有300元！媽媽「錢存一半」理財法救了她　名牌包照買

▲小禎曾經窮到全部家當只剩300元，老媽秀秀「錢存一半」理財方法救了她，現在名牌包照買不誤。（圖／胡小禎臉書）
▲小禎曾經窮到全部家當只剩300元，老媽秀秀「錢存一半」理財方法救了她，現在名牌包照買不誤。（圖／胡小禎臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

小禎（胡盈禎）2004年以星二代光環出道，身高174公分的她從模特兒做起，後來參演電視劇《犀利人妻》，同時期開始主持節目，才初嚐走紅滋味，也撕掉「胡瓜女兒」的標籤。小禎坦承年輕時愛買名牌包，花錢如流水，當藝人後才貫徹媽媽秀秀教的「錢要存一半」理財觀念，銀行帳戶的存款數字才越來越高。

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忘了老媽秀秀忠言　小禎出國狂買名牌包

從小秀秀就對小禎、胡釋安姊弟耳提面命，灌輸正確的金錢觀，尤其是「等以後有錢了！記得一定要存一半起來，不要全部花光光」這句話，小禎表示，媽媽理財觀念保守，個性很節儉，而且不喜歡把錢放銀行，她去瑞士唸書起先有照做，把4萬元新台幣生活費中的3萬存到學生帳戶，但後期就把存款拿去Outlet買名牌包。

▲小禎（後排左起）、胡釋安、胡瓜（前排左起）、秀秀歡慶父親節。（圖／胡小禎臉書）
▲小禎（後排左起）、胡釋安、胡瓜（前排左起）、秀秀全家福。（圖／胡小禎臉書）
▲秀秀外貌、身材維持得宜。（圖／胡小禎臉書）
▲小禎從小就被秀秀灌輸儲蓄的觀念。（圖／胡小禎臉書）
窮到家當剩下300元　痛定思痛開始儲蓄

2003年高中畢業回台灣，小禎本來還想出國讀大學，結果被胡瓜抓進演藝圈，那時她下定決心不再向家裡拿錢，每次上節目就領1350元通告費，還被經紀公司抽成，但工作邀約時有時無，最窮的時候只剩300元可以用，才讓她領悟媽媽「錢要存一半」理財鐵律，奮鬥幾年後收入變好，小禎開始實踐媽媽的儲蓄方法，將一半的收入存起來。

存一半酬勞、記對帳　把買精品當成投資

除了存一半的酬勞，小禎還會細分20％當主要生活費，30％當備用生活費，剩下的50％全數存入銀行，完全不會去動，甚至催眠自己這個月只賺可以使用的50％，同時透過拿小本子記帳、對每個月的發票和信用卡帳單，了解花掉哪些不必要的錢，提醒自己未來改進，現在小禎還是會買精品，但不會動用所存的錢，且會以舊包換新包的概念做投資，不再走亂花錢的回頭路。

▲如今小禎把買名牌當作投資。（圖／胡小禎臉書）
▲▼如今小禎把買名牌當作投資。（圖／胡小禎臉書）
▲▼如今小禎把買名牌當作投資。（圖／胡小禎臉書）
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