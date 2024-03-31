小禎最窮只有300元！媽媽「錢存一半」理財法救了她　名牌包照買

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從小秀秀就對小禎、胡釋安姊弟耳提面命，灌輸正確的金錢觀，尤其是「等以後有錢了！記得一定要存一半起來，不要全部花光光」這句話，小禎表示，媽媽理財觀念保守，個性很節儉，而且不喜歡把錢放銀行，她去瑞士唸書起先有照做，把4萬元新台幣生活費中的3萬存到學生帳戶，但後期就把存款拿去Outlet買名牌包。
窮到家當剩下300元 痛定思痛開始儲蓄
2003年高中畢業回台灣，小禎本來還想出國讀大學，結果被胡瓜抓進演藝圈，那時她下定決心不再向家裡拿錢，每次上節目就領1350元通告費，還被經紀公司抽成，但工作邀約時有時無，最窮的時候只剩300元可以用，才讓她領悟媽媽「錢要存一半」理財鐵律，奮鬥幾年後收入變好，小禎開始實踐媽媽的儲蓄方法，將一半的收入存起來。
存一半酬勞、記對帳 把買精品當成投資
除了存一半的酬勞，小禎還會細分20％當主要生活費，30％當備用生活費，剩下的50％全數存入銀行，完全不會去動，甚至催眠自己這個月只賺可以使用的50％，同時透過拿小本子記帳、對每個月的發票和信用卡帳單，了解花掉哪些不必要的錢，提醒自己未來改進，現在小禎還是會買精品，但不會動用所存的錢，且會以舊包換新包的概念做投資，不再走亂花錢的回頭路。
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