消防助理員竟是性侵狼！22年前犯下3起懸案　差1天躲過追訴權時效

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而楊男涉及的3起案件，依照舊法追訴時效為30年，但《刑法》修正後改為20年，因此依據犯案日期起算，3起案件均已過追訴期，因此雖採集到DNA等證據，但檢方也只能對楊男不起訴處分。
去年2月間，41歲的楊男透過交友軟體結識一名女網友，之後相約在女方住處見面，女網友因發病服藥全身無力，加上正逢生理期，無意與楊男發生關係，但楊男卻不顧女網友意願，結束後趁女方盥洗時，刪光雙方對話紀錄逕行離去，之後女網友向父親去電求助，就醫後向北市婦幼隊報案。而警方採集楊男DNA送驗，竟意外查出楊男就是桃園地區、3起持刀強盜性侵懸案，無奈案發隔天追訴權時效已過，檢方只能對楊男處分不起訴。
女網友報案之後，檢警調閱交友軟體聊天紀錄、清查會員註冊資料及聯絡電話，去年10月間前往楊男辦公室搜索，於電腦內發現多名女子遭偷拍的性愛檔案，後續有被害人提告妨害秘密罪。近期，桃園地檢署依乘機性交罪起訴楊男，另偷拍部分起訴妨害秘密，其他女子尚在比對身分，將另案偵辦，全案持續偵辦中。對此，桃園市消防局回應指出，已依公務員懲戒法，停止楊男所有職務，並將案件移送懲戒法院審理，將依審判結果再處置。
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