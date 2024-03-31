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消防助理員竟是性侵狼！22年前犯下3起懸案　差1天躲過追訴權時效

▲桃園市政府消防局。（圖／翻攝googlemap）
▲桃園市政府消防局。（圖／翻攝googlemap）

記者林盈君／綜合報導

去年2月間，桃園市消防局前楊姓助理員，因涉嫌性侵女網友遭警方調查，而透過採集的DNA清查發現，楊男竟涉及另外3起性侵強盜懸案，而根據檢方的不起訴書中指出，因桃園警方未報請檢方指揮偵辦，無任何可停止或暫停追訴時效的事由，楊男所涉案件已過追訴權時效，只能依法處分不起訴。對此，警方指出，3起案件原本有望重啟，未料楊男性侵女網友隔天，3起強盜性侵案都已逾20年追訴權時效。

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回溯楊男所涉3起案件，2002年7月間，楊男尾隨被害人A女進入住處電梯，之後持刀將其強押至頂樓性侵，離去前還搶走A女皮包內2000元現金及相機一台；同年12月間，楊男藏匿某大樓電梯內，待被害人B女與妹妹C女進入後，持刀強押姊妹2人到頂樓，並以膠帶纏繞雙眼及手腳，性侵B女2次得逞；2003年2月間，楊男持水果刀躲在某社區1樓電梯前，將被害人D女押往頂樓性侵，又脅迫女方提款3000元得手。

而楊男涉及的3起案件，依照舊法追訴時效為30年，但《刑法》修正後改為20年，因此依據犯案日期起算，3起案件均已過追訴期，因此雖採集到DNA等證據，但檢方也只能對楊男不起訴處分。

去年2月間，41歲的楊男透過交友軟體結識一名女網友，之後相約在女方住處見面，女網友因發病服藥全身無力，加上正逢生理期，無意與楊男發生關係，但楊男卻不顧女網友意願，結束後趁女方盥洗時，刪光雙方對話紀錄逕行離去，之後女網友向父親去電求助，就醫後向北市婦幼隊報案。而警方採集楊男DNA送驗，竟意外查出楊男就是桃園地區、3起持刀強盜性侵懸案，無奈案發隔天追訴權時效已過，檢方只能對楊男處分不起訴。

女網友報案之後，檢警調閱交友軟體聊天紀錄、清查會員註冊資料及聯絡電話，去年10月間前往楊男辦公室搜索，於電腦內發現多名女子遭偷拍的性愛檔案，後續有被害人提告妨害秘密罪。近期，桃園地檢署依乘機性交罪起訴楊男，另偷拍部分起訴妨害秘密，其他女子尚在比對身分，將另案偵辦，全案持續偵辦中。對此，桃園市消防局回應指出，已依公務員懲戒法，停止楊男所有職務，並將案件移送懲戒法院審理，將依審判結果再處置。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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