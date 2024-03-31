罹胰臟癌？美雜誌爆英王查爾斯「壽命剩2年」　王室加緊規劃喪禮

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該名知情人士表示，「查爾斯三世的病情比表現出來的要嚴重得多，他根本無法管理他難以捉摸的家族、王室利益及履行君主的日常職責」，「他的癌症正在把他活活吞噬。他很虛弱，情況十分危急。」
另有一名消息人士表示，目前已經開始著手安排查爾斯三世的喪禮計畫「梅奈橋行動」（Operation Menai Bridge）。該名消息人士稱，「這在英國王室中是相當常見的事情，就查爾斯三世的情況來說，應急是必要的。」該人士指出，部分王室人員相信，查爾斯的癌症病情比他們知道的更嚴重。
據悉，「梅奈橋行動」與英國已故女王伊麗莎白二世的葬禮相似。該計畫包括宣布查爾斯去世、官方哀悼期以及國葬的細節。
儘管查爾斯三世將在31日前往溫莎報出席復活節相關儀式，但儘管如此，未來可能將由妹妹安妮公主（Princess Anne）來代為執行王室職務。雖然有外界認為，他的大兒子威廉王子會接手，但實際上卻沒有辦法，因為其妻子凱特王妃才在日前檢測出患有癌症，目前正在治療當中，且威廉也無法獨自承擔王室的重擔。
消息人士表出，查爾斯三世認為威廉還沒做好繼承的準備，「查爾斯知道作為君主的壓力，他只是不確定威廉是否準備好，尤其在凱特王也罹癌的情況下，這一切似乎有點為時過早。」
報導指出，在此情形下，王室的未來充滿不確定性，就連查爾斯三世的妻子卡蜜拉王妃都對於查爾斯健康狀況和地位減弱而感到沮喪。一位匿名的宮廷侍臣指出，「卡蜜拉對國王的疲弱感到厭惡，在國王與致命的癌症搏鬥時，她幾乎沒有給予任何安慰。」