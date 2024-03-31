大亞旺萊馬拉松邁入第4屆！沈尚弘領近7千人開跑 提升企業向心力
由大亞集團主辦的「2024大亞旺萊馬拉松」今（31）日上午在台南關廟正式起跑，參賽總人數為6707人，邁入第4屆的旺萊馬，人數超過籌備期預期的5千多人，直逼7千多人，成為台南在地最為成功的馬拉松賽事品牌之一。大亞集團董事長沈尚弘在致詞表示：「大亞旺萊馬拉松從第一屆的3千多人到這一屆將近7千多人，賽道沿途經過台南4個區，希望大家都能享受台南的風土人情，也很開心地和大家分享：今天布置現場的志工都是大亞公司的員工！」
記者黃建霖/臺南報導
今天大亞集團董事長沈尚弘與立法委員陳亭妃、全國馬拉松紀錄保持人許玉芳一起在現場鳴槍，沈董本人也按照慣例報名7K賽事，他得意地表示，臺南古都國際半程馬拉松以及今年首次舉辦的臺灣臺南國際馬拉松賽事都是傾全市之力去辦，而「大亞旺萊馬拉松」卻是靠一間公司的努力支撐起來，相當不容易。
大亞集團長期深耕台南，積極希望推廣在地文化，同時鼓勵員工健康運動，2019年首次打造專屬於關廟的路跑盛事，今年「大亞旺萊馬拉松」邁入第4屆，已成長為台南著名的大型馬拉松賽事。本屆共吸引接近7000名跑者參賽，創下歷年新高，不僅為週邊帶來經濟效應，更帶動周邊的運動氛圍。
本屆「大亞旺萊馬拉松」實際報名人數共6707人，賽事分為42K大亞旺萊組（1260人）、30K大亞觀景組（288人）、21K大亞半馬組（1045人）、14K大亞彩繪組（1039人），以及7K大亞健康組（3135人）。其中全馬組和健康組人數顯著提升，沈尚弘認為這代表賽事「均衡成長」，既有挑戰突破成績的知名跑者，也有體驗生活、享受運動樂趣的一般民眾。
親自帶領員工參加賽事，沈尚弘賽後笑著表示，「今天天氣很不錯，跑起來很舒服」。他也分享說今天一路上很多人和他打招呼、合照，或許是因為這樣，自己一年比一年「跑得慢」，特別享受這種與人互動的氛圍。
「大亞旺萊馬拉松」沿著168鄉道開跑，途經台南關廟、新化、左鎮、龍崎4區，起點和終點都設在大亞電線電纜股份有限公司裡，沈尚弘認為，參賽人數近7千人以公司的佔地來說，差不多剛好，也已成為公司年度重要活動。「未來希望這個品牌在賽事細節上更精進，我們每年賽後都會開會討論怎麼樣做能讓賽事更好，或許下一屆在活動、品牌精神上可以更期待。」
「大亞旺萊馬拉松」賽事不僅年年報名的人數增加，今年也有不少企業鼓勵員工一起參與，用健康的方式加強集團向心力。除此之外，沈尚弘董事長也藉由路跑比賽與參賽的青年總裁協會（YPO）成員交流，這次參加的YPO成員包括：博得供應鏈董事長林皇佑 ；順承企業副董事長顏柏軒；怡昌貿易執行長曾瑞傑；台灣農畜產工業副董事長張嵐欣；保瑞藥業董事長盛保熙等人。保瑞藥業董事長盛保熙受訪時也透露，這次公司約有250人報名大亞旺萊馬拉松，他說藉由這個比賽的機會，大家用很健康的方式相聚在一起，雖然4點多就要起床，但很難忘、認識很多新朋友，也藉此聯繫和老朋友們的感情，真的很不錯。
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