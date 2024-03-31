柯建銘批藍「無限擴權」　藍委：正常法案攻防、切莫降低國會格局

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吳宗憲指出，民進黨應該要知道，法治國中，制度、律法都該追求長治久安，不能因人設事，中華民國是個民主、法治的國家，請民進黨務必依法行政、依法執政、依法治國。
吳宗憲提到，立法院是合議制，目的就是要多元反應人民心聲，有時透過修法、有時透過質詢，最終讓政府採取或不採取某種作為，在這樣的精神下，任何的提案都應進行廣泛的討論、理性的修法，而非一開始就進行政治攻擊，且還是配合行政院，這樣的作為就是自我閹割為行政院的立法局，讓台灣的民主自由大倒退。
對於柯建銘稱，強行通過國會五法一定釋憲，吳宗憲指出，按照《憲法訴訟法》第四十九條規定，只要四分之一以上立法委員連署就可以提出釋憲案，予以尊重，但法律修正問題要導成政治議題，再讓大法官們參戰，「背鍋當打手」，民進黨也不是第一次了。
吳宗憲續指，「前瞻基礎建設特別預算案」，國民黨與親民黨38名立委認為程序有重大瑕疵，聲請釋憲並請求急速處分時，大法官會議以當時某立委未出席及投票為由，做出不予受理的決定，讓外界不可思議。
吳宗憲認為，法案攻防是正常，但切莫因此降低國會的格局，就是為了讓賴清德日後執政無憂，而選擇向政治低頭，這是新的國會氣象？